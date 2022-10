Eleições no Brasil: Lula foi o mais votado entre brasileiros no exterior

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 48% dos votos na eleição presidencial brasileira no primeiro turno deste domingo, contra 43,24% de Jair Bolsonaro (PL). E o resultado não é muito diferente quando computados apenas os votos de brasileiros que vivem no exterior.





Com 97,84% dos votos fora do país apurados, Lula aparece com 47,27% dos voto expatriados, o que equivale a 136.637 votos. Jair Bolsonaro tem 41,49%, o que equivale a 1119.920 votos. Ciro Gomes (PDT) aparece com 4,55%, Simone Tebet (MDB), 4,46%, e Felipe D´Avila (Novo) com 1,28%. Os demais candidatos tiveram menos de 1% até o momento.





Entre os principais pólos de votação no exterior, Lula vence no maior deles, Lisboa, que tem 45,2 mil brasileiros aptos a votar. mas Bolsonaro levou em Miami e Boston, que aparecem logo a seguir, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente.





Lula domina em Portugal



Com 96,55% dos votos apurados, o candidato petista obteve 10.873 votos em Lisboa (61,55%), contra 5876 (30,61%) de Bolsonaro. No Porto, com 94,87% de votos apurados, o ex-presidente vencia com 60,48% (8471) dos votos válidos, contra 30,03% (4206) do atual. Lula também venceu o pleito em Faro.





Bolsonaro domina nos EUA



O candidato do PL dominou a votação nos pólos eleitorais de Boston, com quae 70% dos votos, contra 23,24% de Lula. Em Miami, Bolsonaro teve 74,24% contra 16,18% de Lula. Em Nova York, o presidente venceu apertado o seu antecessor, por 46,32% a 42,80%.





Nagoia é bolsonarista



A quarta zona eleitoral brasileira fora do país é em Nagoia, do Japão, onde Bolsonaro nadou de braçada. A comunidade decasségui deu 79,2% dos votos válidos ao presidente, e apenas 10,7% para Lula.





Londres pendeu para Lula



Com 90% dos votos válido contados, Londres, a quinta maior zona eleitoraldo exterior, Lula tem 54,93% (7.417 votos) e Bolsonaro, 35,10% (4.739 votos).





Deu Lula na Austrália



Na Austrália, Luis Inácio Lula da Silva (PT) teve a preferência do eleitorado ao obeter 3.672 votos contra 1.917 do candidato Jair Bolsonaro (PL). Ou seja, 54,8% dos votos válidos para Lula e 28% para Bolsonaro. Ao todo, foram 247 votos brancos ou nulos.