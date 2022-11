Eles fizeram um (quase) bate-e-volta de Adelaide a Camberra para votar no segundo turno

Se você é brasileiro, certamente sabe que as eleições presidenciais deste ano no país geraram muito discórdia e inimizade. Mas esta é uma história diferente: vamos contar agora como cinco pessoas que não se conheciam resolveram se juntar para ir de Adelaide, na Austrália do Sul, até a capital Camberra em uma van para votar por seus ideais.





Foram 13 horas de estrada cheia de buracos e caminhões, uma noite num hotel, e mais 15 horas para retornar. É como se alguém saísse de São Paulo até Vitória, no Espírito Santo, ou então de Lisboa até Marselha, na França, num quase bate-e-volta só para exercer seu direito e dever de cidadão brasileiro, mesmo estando a 14 mil quilômetros da terra natal.





E de como os ideiais de Gabriela, João, as duas Nathalias, Marcello e sua namorada australiana, Polly, transformaram a aventura em uma história de amizade.



A caravana de Adelaide posa na Embaixada Brasileira em Camberra durante o domingo de segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. Foto: Arquivo pessoal. O Início foi um post no Facebook





Tudo começou quando o paulistano Marcello Baptista, de 30 anos, descobriu que não haveria votação para as eleições do Brasil em Adelaide, onde vive. Ele teria que viajar até a embaixada do país em Camberra se quisesse votar em Lula, o que ele estava decidido a fazer.





Marcello, que era engenheiro no Brasil e na Austrália se divide como gerente de contabilidade e massoterapeuta, resolveu postar, no Facebook, numa página de brasileiros em Adelaide, que estaria colocando sua Nissan Elgrand, de oito lugares, à disposição para quem com ele compartilhasse dos ideiais e quisesse dividir o volante até Camberra para votar.





A única pessoa que ele conhecia, mas não muito, era a gaúcha Nathalia Seibt. Eles queriam outras pessoas com o mesmo voto para não haver brigas durante o trajeto. É o próprio Marcello quem conta:





"O que mais me chocou foi que no meu post inicial, que foi até deletado pelos administradores do grupo, eu não mencionei os nomes dos candidatos. Eu apenas falei que defendia a democracia, a educação, sou contra o fascismo, entre outros princípios que eu vejo como básicos da sociedade. Conversei com minha namorada australiana, a Polly, e ela concordou em ir comigo e revezar na direção, caso eu não encontrasse mais ninguém. Assim que o primeiro turno terminou, a Nathy entrou em contato comigo, e começamos a organizar a partir dali. Na verdade foi a Nathy que encontrou a maior parte do grupo, o João e a Natália, e o João acabou convidando a Gabi, que completou nosso grupo de seis pessoas."





Viagem às cegas





Natural de Porto Alegre, Nathalia Seibt, de 30 anos, era administradora financeira no Brasil e atualmente trabalha como recrutadora em Adelaide. Ela conta como a aventura parecia naquele momento.





"Na verdade foi uma viagem às cegas, a gente não se conhecia. Eu conhecia o Marcello de uma, duas aulas que tivemos juntos. Então estava todo mundo meio apreensivo com tudo, com a viagem, com tantas horas na estrada, mas a gente sabia que estava indo em cinco motoristas, conseguiria revezar bem."





A gente saiu de Adelaide por volta de sete da noite da sexta, sabendo que pegaria estrada a madrugada inteira e chegaria lá no sábado de manhã, e chegamos às 10 horas. Nathalia Seibt

" A gente dormiu uma noite lá, conseguiu curtir um pouco, fazer uns passeios, e aí no domingo a gente ia acordar, votar e pegar a estrada de volta, pra chegar num horário razoável, pra conseguir dormir no domingo."





A caravana tinha uma integrante australiana, a namorada de Marcello, Polly Peppertree. Perguntei ao Marcello como foi convencê-la a cruzar três estados para participar de uma eleição de um país do outro lado do mundo. E foi isso que ele me contou:





"Assim que eu falei pra ela que precisava ir pra Camberra, ela olhou pra mim, sentiu a seriedade com que eu estava falando, e perguntou qual é o motivo. Foi então que eu comecei a explicar a situação do Brasil. Ela virou e falou, então a gente vai. Ela estava mais animada que qualquer um de nós, ‘eu quero ir, fazer parte disso, conta comigo’. O suporte que ela deu, era a motorista mais experiente de nós. Boa parte da viagem só aconteceu por causa do suporte dela, era nossa mecânica, a que mais conhece a Austrália, a motorista mais experiente e ela é a pessoa que, quando tava todo mundo cansado, era ela que pegava a direção por última. Esta é a Polly”.





Outra integrante da empreitada foi a paisagista Natália Gonzalez, de 34 anos. Carioca filha de pai venezuelano e avó peruana, ela tem DNA de imigrante. Perguntei para a Natália como foi quebrar o gelo ao entrar numa van por 13 horas e compartilhar quarto com pessoas que ela ou não conhecia ou mal conhecia.





"Não sei se tenho a resposta certa... foi acontecendo. Encontrei um amigo australiano, ele ficou, todos ficaram muito espantados, como assim você não conhece ninguém? E quando ele viu a gente lá em Camberra, ele falou, nossa, eu achei que vocês fossem amigos… brasileiro tem essa facilidade de se enturmar rapidamente. Uma das ferramentas que o brasileiro usa muito é a música. Foi bem eclético, nossa viagem teve de tudo, e toda hora alguém cantava junto. A gente cantou muito na volta, porque foi toda ela ‘a luz do dia. Eu e Nathalia inclusive pareciam duas malucas, de tanto que a gente cantava e dançava."



Outra coisa que ajudou a quebrar o gelo foi o interesse genuíno em escutar um pouco a história do outro. Natália Gonzalez

"E foi assim, a gente se enturmou muito, dividiu quarto no hotel, jogou jogo, a gente riu bastante."





O canguru no meio do caminho





João Pontaltti é o outro homem integrante da caravana. Jornalista no Brasil, foi para a Austrália para aprender inglês, e no país acabou montando uma agência de intercâmbio. Ele conta sobre a tensão de dirigir de madrugada em uma estrada esburacada e cheia de caminhões. E havia um canguru no meio do caminho.





"No caminho, teve uma hora que eu estava dirigindo, tinham dois cangurus, paramos, porque canguru é surreal, suicida. Só que essa estrada tinha muitos buracos, e do lado oposto vinham caminhões. Toda vez que vinha um, ele cegava quem estava dirigindo, eles não diminuíram a luz, eles cegaram a gente por dois, três segundos. É isso, você vai, não está enxergando nada, mas está indo para frente. Num desses apagões, era o Marcelo que estava dirigindo, a gente achou que estava passando no buraco, passou um caminhão, iluminou todo mundo e a gente sentiu um barulhão, a van deu um pulo. A Polly gritou 'ai um canguru'. A gente atropelou um canguru morto, a Polly, o Marcelo e a Natalia desceram"



Eles abriram a porta da van, um cheiro de carniça entrou, todo mundo tampou o nariz. Só que este cheiro ficou com a gente o rolê inteiro, até depois de lavar a van no hotel. Foi tenso. João Pontaltti

A emoção na hora de votar





Gabriela Carvalho foi a última a entrar na caravana. Paulista de São Caetano, é formada em arquitetura no Brasil e massoterapeuta na Austrália. Ela conta a emoção que sentiu no ápice da viagem, durante a votação na embaixada brasileira em Camberra.





"Valeu muito a pena, a gente se deu sper bem, aquela emoção depois de votar, segurei o choro em alguns momentos, porque era uma sensação de dever cumprido, de fiz o que acredito ser melhor. Eu sempre digo que não sou a dona da verdade, mas fiz o que acredito ser o melhor para o meu país. (...)"



Marcello, João, Gabriela, Natália e Nathalia depois de votar, na Embaixada Brasileira em Camberra. Foto: arquivo pessoal João Pontaltti endossa o sentimento de emoção coletivo depois de votar, relatado por Gabriela. E que estar ali naquele contexto foi uma explosão de afeto entre os integrantes da caravana.





"Todo mundo estava muito feliz, muito eufórico. E quando a gente ia fazer a triagem, deixou o celular e tudo mais, fazia aquele processo, quando a gente entrava na urna e saía da urna, todo mundo estava com o olho cheio de lágrima, tava muito emocionado. Eu vim aqui para exercer minha cidadania, pelo meu país, pela vontade de mudança que a gente tem de mudar essa situação do Brasil. Pra gente foi muito emocionante, todo mundo saiu tremendo, com olho cheio de lágrima, a gente se abraçava, tirava foto. Foi muito importante."





Natália Gonzalez reflete sobre como a improvável viagem relacionada a problemas do Brasil serviu para unir afetos do outro lado do mundo.





Desde o princípio a gente se organizou com o mesmo ideal, sabendo que as pessoas iriam votar para o mesmo lado. Mas pessoas muito diferentes, com trajetórias muito diferentes, vindo de lados diferentes, eisso tornou também muito interessante. Acho que um dos maiores presentes da viagem não foi (só) a gente ter conseguido ver o quanto foi importante o nosso voto, fez diferença por ter sido tão apertado, mas pessoalmente para mim foi ter conhecido pessoas diferentes que com certeza eu vou ter o privilégio de conviver daqui para frente e que talvez não conheceria (...). Precisou de uma viagem para estar aí, fortalecer os dados.





A politização depois de viver na Austrália





Nathalia Seibt afirma que nunca foi muito politizada, o que mudou desde que chegou na Austrália. E entende que seu voto foi influenciado pela vida que leva e vê em Down Under.





"Eu sou uma pessoa que antes de vir para a Austrália não ligava muito para política, de tanto faz, que nada vai mudar mesmo. Eu não vi para a Austrália por conta de questões políticas - era o que eu achava. Eu vim mais por conta da segurança, mas eu não conseguia associar um coisa a outra, de que tudo está ligado com política."



E acho que morar num país em que todo mundo tem direito a um salário digno e condições básicas me fez refletir muito sobre a situação onde nasci Nathalia Seibt