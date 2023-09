Elizabeth II: A rainha acidental que parecia nascida para reinar

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 1926.





Quando adolescente durante a Segunda Guerra Mundial, a princesa Elizabeth serviu no braço feminino do exército britânico e foi treinada como motorista e mecânica.





Em 1947, casou-se com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca e teve quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.





Charles e Anne nasceram antes de uma visita ao Quênia em 1952.





Essa viagem foi interrompida após a morte repentina de seu pai, o rei George VI.





Após meses de preparação, em 2 de junho de 1953, a jovem princesa foi coroada na Abadia de Westminster, em Londres.





Assistido por dezenas de milhões no mundo todo, a coroação provou ser um momento decisivo para a então ainda novidade chamada televisão.





Chefe de estado de 16 países, incluindo-se a Austrália





A Commonwealth é composta por 54 países independentes com uma população combinada de 2,4 bilhões de pessoas.





A moderna Commonwealth foi formada em 26 de abril de 1949, quando os líderes da Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka e Reino Unido adotaram a Declaração de Londres, que definiu a Commonwealth como uma "associação livre" de países membros independentes.





A rainha Elizabeth liderou a Commonwealth e também foi chefe de estado de 16 países da entidade, incluindo-se a Austrália.





Outros países membros são repúblicas ou têm sua própria monarquia.





Em 1954, a rainha e o príncipe Phillip passaram seis meses viajando pelo mundo, incluindo uma visita à Austrália.





Ela foi a primeira monarca britânica reinante a visitar o país.





"Apenas 166 anos atrás, o primeiro assentamento foi feito não muito longe de onde estamos, pelo capitão Phillip e seu pequeno bando de ingleses", disse ela na oportunidde.





"No mesmo curto espaço de tempo, vimos a ascensão da Austrália como uma grande nação, tendo sua participação plena nos conselhos da Comunidade Britânica e do mundo. Estou orgulhosa, de fato, de estar à frente de uma nação que conquistou tanto."





Durante seu reinado, a rainha foi patrona de mais de 600 instituições de caridade, incluindo organizações militares, médicas e de bem-estar animal.





Enquanto ela conheceu um número incontável de pessoas ao longo de sua vida, foi o heroísmo silencioso das pessoas que ela considerou inspirador.





"Muitas vezes tiro forças ao conhecer pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Voluntários, cuidadores, organizadores comunitários e bons vizinhos. Heróis desconhecidos cuja dedicação silenciosa os torna especiais. Eles são uma inspiração para aqueles que os conhecem."





A crise na morte da Princesa Diana





Em 1997, a popularidade da rainha foi testada após a morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris.





Após não ser vista publicamente por cinco dias e de ter sido confrontada em protestos públicos, ela fez um discurso nacional.





"Ela era um ser humano excepcional e talentoso. Nos bons e maus momentos, ela nunca perdeu sua capacidade de sorrir e rir, nem de inspirar os outros com seu calor e bondade."





A monarquia sob a rainha Elizabeth provou ser popular e, na Austrália, o fracasso de um referendo sobre a República em 1999 fez com que os dois lados do debate decidissem não voltar ao tema durante sua vida.





Reinado recorde





Em 2012, seu Jubileu de Diamante suscitou admiração mundial.





Três anos depois, ela se tornou a monarca britânica com o reinado mais longo, superando o recorde de 63 anos estabelecido pela rainha Vitória, sua bisavó.





Em abril de 2020, quando o COVID-19 ceifava milhões de vidas, a rainha fez um raro discurso público no qual enfatizou que o mundo acabaria conseguindo superar a pandemia, aproveitando os grandes avanços da ciência e a compaixão instintiva da humanidade para curar.





"Teremos sucesso e esse sucesso pertencerá a todos nós. Devemos nos consolar que, embora ainda tenhamos mais para suportar, dias melhores retornarão. Estaremos com nossos amigos novamente, estaremos com nossas famílias novamente , nós nos encontraremos novamente."





Doze meses depois, em abril de 2021, a rainha sofreu uma profunda perda pessoal com a morte de seu marido, com quem foi casada por 73 anos, dois meses antes do 100º aniversário dele.





As restrições do COVID-19 viram a rainha sentada sozinha no funeral do príncipe Philip. O príncipe Charles recebeu a tarefa de homenagear seu pai.





"Meu querido papai era uma pessoa muito especial. Acho que acima de tudo ele ficaria surpreso com a reação e as coisas tocantes que foram ditas sobre ele."





A rainha Elizabeth se referiu à sua própria mortalidade em um discurso em vídeo exibido para integrantes da cúpula climática das Nações Unidas em Glasgow, em novembro de 2021.





"A hora das palavras agora mudou para a hora da ação. É claro que os benefícios de tais ações não estarão disponíveis para todos nós aqui hoje, nenhum de nós viverá para sempre. Mas estamos fazendo isso não para nós mesmos, mas para nossos filhos e filhos de nossos filhos e aqueles que seguirão seus passos."





Controvérsias no Jubileu de Platina





Quando a rainha entrou no ano de seu Jubileu de Platina, comemorando 70 anos de trono, a família real se viu envolta em duas controvérsias. Primeiro, em torno do príncipe Andrew e sua amizade com o magnata americano Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual e tráfico de menores. Segundo, o relacionamento tenso entre o príncipe Harry e de sua esposa Meghan Markle com o restante da família.





Porém, ela recebeu homenagens de todo o mundo, inclusive do primeiro-ministro australiano na época, Scott Morrison, que se referiu ao momento em que ela se tornou rainha.





"Anos antes daquele dia comovente de ascensão em seu 21º aniversário em uma transmissão da África do Sul, a futura rainha declarou: 'Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço da nossa grande família imperial, à qual todos pertencemos'. Olhando através da vista de três quartos de século, podemos dizer que Sua Majestade tem sido fiel a esse voto em todos os sentidos. Durante todo o seu reinado, Sua Majestade tem sido uma presença firme e unificadora na vida de nosso mundo e na vida de nossa nação como Rainha da Austrália. Mesmo em nossa capital, vemos sua presença recorrente aqui em Canberra. Sua Majestade abriu o Supremo Tribunal 1980, o National Galeria em 1982, nosso Parlamento em 1988", disse o então primeiro-ministro.





À medida que as pessoas se lembram e prestam homenagens, o monarquista David Flint diz que os australianos e todas as pessoas da Commonwealth devem estar em dívida com uma monarca que, segundo ele, sempre demonstrou um forte senso de serviço.