Em meio a emergência de saúde em área indígena, Brasil investiga culpados

Na semana passada, o governo do Brasil declarou emergência de saúde pública no território Yanomami, uma das maiores reservas indígenas do país, entre os estados do Amazonas e Roraima.





Milhares de Yanomami vivem no maior território indígena do Brasil, onde a desnutrição severa e doenças, principalmente a malária, estão dizimando a população da etnia na floresta amazônica.





Cerca de 59 crianças indígenas estão atualmente em tratamento em um hospital pediátrico em Boa Vista - 45 delas do povo Yanomami. Oito delas estão em terapia intensiva.





De acordo com informações de O Globo, as crianças chegam ao único hospital da região adaptado para receber menores de 12 anos com quadros de pneumonia, malária, gastroenterocolite e diarreia aguda.





Fausto Santos é diretor de operações da Voare, única empresa aérea que presta serviço na região da reserva. Ele diz que o grupo depende muito do transporte aéreo para emergências médicas.





"A terra indígena tem mais de 30 mil pessoas e quase toda ela precisa de transporte aéreo para evacuar as crianças doentes e trazer mantimentos. O transporte aéreo é essencial para a manutenção da vida dos indígenas da região."





A crise sanitária na reserva é antiga, mas foi agravada com o avanço do garimpo ilegal nos últimos anos. Segundo associações indígenas, os Yanomami e outros povos entraram em confronto com os garimpeiros ilegais, que mataram habitantes, abusaram sexualmente de mulheres e menores, além de contaminar as águas da região com o mercúrio usado na mineração. O garimpo ilegal também faz aumentar os casos de malária, tuberculose e Covid-19 na região.





De acordo com o Correio Braziliense, líderes indígenas afirmam que, nos últimos anos, entre 20 a 30 mil garimpeiros invadiram o território Yanomami, que tem uma população de 30.400 indígenas e 386 comunidades.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou Roraima na semana passada e afirmou que tentará acabar com o garimpo ilegal na reserva.





“Mesmo que seja uma terra que tem autorização para fazer pesquisa, ele pode fazer sem destruir a água, a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. O que posso dizer é que não vai existir mais garimpo ilegal, e sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal, sei que já se tentou outras vezes e eles voltam, mas nós vamos tirar.”





A ministra brasileira dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, culpou diretamente o governo Jair Bolsonaro pelo agravamento da situação.





"Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e encontrar adultos com peso de criança e crianças numa situação de pele e osso", disse a ministra.





O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania enviou uma comitiva a Roraima para apurar violações de direitos humanos aos Yanomami. As informações coletadas farão parte de um relatório a ser entregue a autoridades do Brasil e do exterior.





O ex-presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para dizer, no último domingo, que, entre aspas, "nunca um governo dispensou tanta atenção aos indígenas como Jair Bolsonaro", fecha aspas. E divulgou um relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou morte de crianças indígenas por desnutrição entre 2005 e 2007, durante o governo Lula.





Quando deputado, Bolsonaro queria o fim da reserva e elogiou o exército dos EUA por genocídio indígena





Em 1993, quando era deputado federal, Jair Bolsonaro propôs acabar com a reserva Yanomami, que havia sido criada um ano antes. Segundo ele, a reserva era "riquíssima em madeiras nobres e metais raros" e criava "distinções entre brasileiros" por impedir a exploração de recursos naturais.





Em 1998, o deputado Jair Bolsonaro voltou a defender o fim da reserva Yanomami durante sessão na Câmara dos Deputados. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que, sem a demarcação da terra para os indígenas, "grandes espaços vazios poderão, no final da missão da conquista da Amazônia, servir para alocar a população excedente existente no primeiro mundo".





Na mesma sessão, Bolsonaro elogiou o exército dos Estados Unidos pelo genocídio indígena na América do Norte durante a marcha para o oeste, que marcou a colonização europeia e formação do país.





Disse Jair Bolsonaro, em 15 de abril de 1998. "Realmente, a Cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a Cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país".





STF investiga envio de informações falsas sobre situação dos yanomami*





O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que foram detectados indícios de descumprimento de determinações da Corte e do envio de informações falsas envolvendo a situação da população indígena yanomami. Segundo o tribunal, após a identificação dos responsáveis, haverá processo para punição.





A situação dos yanomami é acompanhada pela Corte desde 2020. Durante o governo de Jair Bolsonaro, foram abertos dois processos que tratam da proteção dos indígenas contra a covid-19 e a determinação de um plano de expulsão de garimpeiros e madeireiros de sete terras indígenas, entre elas, a Terra Indígena Yanomami, em Roraima.





As determinações do STF envolveram o envio de alimentos, medicamentos, combustíveis e o uso de força policial para proteger as comunidades.





De acordo com a Corte, as medidas adotadas pelo governo anterior não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e “ocorreram com deficiências”. Conforme os dados dos processos, o governo teria realizado “ciclos de operações de repressão ao garimpo ilegal na terra yanomami”.





A crise que afeta as comunidades da Terra Indígena Yanomami levou o governo federal a decretar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para combate à desassistência sanitária dos povos que vivem na região. A portaria foi publicada na noite da última sexta-feira (20) em edição extra do Diário Oficial da União. No sábado (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros de Estado visitaram Roraima para acompanhar a situação dos indígenas.





Motivado pelas denúncias de que a atividade ilegal de garimpeiros está contaminando os rios que abastecem as comunidades locais, o governo federal enviou para a Terra Indígena Yanomami, no início da semana passada, técnicos do Ministério da Saúde que se depararam com crianças e idosos desnutridos, muitos pesando bem abaixo do mínimo recomendável, além de pessoas com malária, infecção respiratória aguda e outras doenças sem receber qualquer tipo de assistência médica.