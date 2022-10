Em reviravolta histórica, Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira vez

Em uma das mais históricas reviravoltas do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito presidente da República pela terceira vez neste domingo, manhã de segunda-feira na Austrália. Com 98,91% de votos apurados, ex-presidente aparece com 50,83% e não pode mais ser alcançado pelo atual mandatário até o final da apuração, na mais polarizada eleição brasileira em todos os tempos. Jair Bolsonaro, que tem 49,17% no momento, torna-se o primeiro presidente a não conseguir a reeleição no país.





Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, quando deixou o governo com a popularidade mais alta da história, com acima de 80% de aprovação popular. Em 2010, Lula recebeu o prêmio "Campeão do Mundo na Batalha Contra a Fome" das Nações Unidas, a ONU, por ter, segundo a entidade, comandado o governo em que 93% das crianças e 83% dos adultos brasileiros passaram a fazer três refeições por dia, fato até então inédito.





Seu governo também foi marcado por inúmeras denúncias de corrupção, que culminaram na Operação Lava Jato. Por conta dela, o petista passou 580 dias preso em Curitiba, onde foi solto em 8 de novembro de 2019 após o Supremo Tribunal Federal considerar sua prisão em segunda instância inconstitucional, decisão que contrariou a própria resolução anterior do STF que o levou para 'a prisão. Lula sempre alegou ser inocente e que descobriu os escândalos de corrupção pelos jornais.





A campanha do petista foi marcada pelo discurso de união pela democracia, combate à fome e previsibilidade econômica, tendo como vice o seu ex-adversário Geraldo Alckmin, nome histórico do PSDB e hoje no PSB, e apoio de políticos de diferentes matizes ideológicas, como Guilherme Boulos (PSOL) e Simone Tebet (MDB), que terminou o primeiro turno na terceira posição. Nomes históricos do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso e Tasso Jereissati, também anunciaram apoio a Lula no segundo turno.





Aos 77 anos, Lula será o presidente mais idoso da história do país e já afirmou que não tentará a reeleição em 2026, quando terá 81 anos.





Entre os eleitores na Austrália, Lula venceu com 59,6% dos votos contra 35,5% de Jair Bolsonaro . Ele teve ampla vantagem nas cinco cidades onde houve votação: Brisbane, Camberra, Melbourne, Perth e Sydney.