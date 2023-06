Entenda o caso Kathleen Folbigg, a australiana perdoada pela Justiça após condenada por matar os 4 filhos

Pela primeira vez desde que recebeu o perdão da justiça australiana, Kathleen Folbigg falou publicamente.





A mãe de quatro filhos passou duas décadas atrás das grades acusada pela morte deles, mas foi libertada nesta semana depois que um inquérito concluiu haver dúvidas razoáveis sobre sua culpa.





Na última terça-feira, Kathleen Folbigg saiu pelas ruas para cheirar rosas.





Prazeres simples como este lhe foram negados nos últimos 20 anos.





“Estou extremamente grata por ter sido perdoada e liberada da prisão. Minha eterna gratidão vai para meus amigos e família, especialmente Tracy e toda a família dela. Eu não teria sobrevivido a toda esta provação sem eles."





Kathleen Folbigg foi considerada culpada pela morte de seus quatro filhos em um julgamento em 2003.





Agora, ela afirmou que sua libertação foi "uma vitória da ciência e da verdade" - novas evidências que levaram ao estabelecimento de um inquérito que, embora ainda em finalização, encontrou dúvidas razoáveis sobre sua culpa.





Até o primeiro-ministro Anthony Albanese se manifestou.





“Acho que é um conjunto extraordinário de circunstâncias e tenho certeza, o óbvio é que Kathleen Folbigg será muito revivida.”





Aqueles que estiveram ao lado dela o tempo todo, como a amiga de longa data Tracy Chapman, dizem que há lições importantes a serem aprendidas.





“Há muitas coisas que poderiam ter sido feitas melhor com este caso, então gostaríamos de ver uma quantidade significativa de reformas no sistema. Muito mais empatia no espaço. Eu continuo dizendo isso, mas é verdade.”



Tracy Chapman (esquerda), amiga de sempre de Kathleen Folbigg e que sempre acreditou em sua inocência, e a advogada Rhanee Rego: a dupla pede mudanças profundas em um sistema de justiça que, segundo elas, falhou em todos os passos com Kathleen. Source: AAP / LEIGH JENSEN/AAPIMAGE Mas, afinal, o que aconteceu com Kathleen Follbigg?





Após um julgamento em 2003, Kathleen Folbigg foi considerada culpada de matar seus quatro filhos, sendo três condenações por homicídio e uma por homicídio culposo. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, dos quais cumpriu 20.





O primeiro filho de Folbigg, Caleb, nasceu em 1989 e morreu aos 19 dias de idade. A causa da morte foi registrada como síndrome da morte súbita infantil, definição usada para quando não se consegue afirmar a razão da morte.





Um ano depois, Folbigg e seu parceiro tiveram outro filho, Patrick, que morreu aos quatro meses de idade por um ataque epiléptico.





Folbigg teve mais duas filhas nos seis anos seguintes, Sarah e Laura. Sarah morreu aos dez meses de vida, em 1993, também com causa não identificada. Em 1999, Laura morreu aos 18 meses. A causa também foi indeterminada, mas foi registrado que ela tinha um problema cardíaco.





Após a morte da quarta filha, a polícia iniciou uma investigação. Um diário de Kathleen mostrava uma mãe angustiada com a maternidade e com as mortes. Trechos foram usados contra ela no julgamento que a condenou.





Em 2021, um grupo de 90 cientistas da Austrália e de fora, com vencedores do Nobel inclusos, divulgou um documento após a realização de análises de material genético de Kathleen Folbigg e de restos mortais das crianças.





A conclusão é que as duas meninas, Sarah e Laura, tnham uma mutação genética do gene CALM2, que controla o transporte de cálcio nas células do coração. Hoje se sabe que esta mutação é uma das principais causas de morte súbita infantil.





Também por análise genética, os cientistas concluíram que os dois meninos, Caleb e Patrick, carregavam uma outra mutação genética, o gene BSN, que também causa morte infantil prematura.



Kathleen Folbigg durante o julgamento em 2003, no qual foi condenado pelo assassinato de seus quatro filhos. Credit: MICK TSIKAS/AAPIMAGE O documento dos cientistas pedia o perdão a Kathleen Folbigg baseado nas evidências.





No ano passado, um inquérito foi instaurado por conta das conclusões. O inquérito culminou no perdão da Justiça esta semana.





A advogada de Kathleen Folbigg, Rhanee Rego, afirmou que "o sistema falhou com ela em todos os passos".





“Em vez de tentar entender por que seus filhos morreram, potencialmente por meio de um inquérito que deveria ter acontecido em 2001, nós a jogamos na prisão, a trancamos, a chamamos de a pior assassina em série da Austrália, a colocamos na solitária. Então, quero dizer, como você se sentiria se isso acontecesse com você? É inimaginável.”





O perdão reacendeu os apelos por uma Comissão Australiana de Revisão de Casos Criminais.





Comissões independentes já existem em países como Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido para revisar possíveis erros judiciais.





O governo canadense também se comprometeu com o estabelecimento de uma entidade com este objetivo.





Arlie Loughnan é professora de direito penal na Universidade de Sydney.





“Esse tipo de órgão existe paralelamente ao processo de apelação e onde se torna um veículo particularmente útil é em casos como o de Kathleen Folbigg, onde as evidências que a apoiaram, o resultado do inquérito, tornaram-se disponíveis somente depois que ela esgotou suas apelações, então, nesse sentido, é algo que pode melhorar o sistema que temos.”





À medida que volta a curtir sua recém-recuperada liberdade, Kathleen Folbigg lembra que ao menos uma coisa sempre permanecerá.





"Nos últimos 20 anos em que estive na prisão, sempre pensei e sempre pensarei em meus filhos. Luto por meus filhos, sinto falta deles e os amo terrivelmente."