Alexandra Lucas Coelho vence Prémio Oceanos com 'Líbano, Labirinto'

O Oceanos nasceu no Brasil, impulsionado pelo grupo Itaú Cultural e abrange a literatura publicada nos 7 países de língua oficial portuguesa.





O romance tem sido o género mais premiado, mas desta vez a escolha é a crónica, ou melhor, como anota com precisão Josélia Aguiar, jornalista brasileira e membro do júri,



“a obra premiada combina e actualiza géneros de tradição: a crónica, a grande reportagem, a narrativa de guerra, o testemunho e a memória”.





Título do livro prémio maior Oceanos deste ano: Líbano, labirinto.





A autora, escritora e também jornalista é Alexandra Lucas Coelho.





Antes de se impor como escritora, Alexandra cultivou o jornalismo, ofício que também aparece como influência nos 14 livros que escreveu e tem publicados, especialmente em Portugal e no Brasil, também, por exemplo em França.





Como grande repórter testemunhou e relatou o golpe contra Gorbachov em agosto de 91 em Moscovo, também nos anos 90 a guerra da ex-Jugoslávia, depois o Afeganistão e, de modo continuado no começo deste século 21, o Médio Oriente, com foco na Palestina, Israel e Líbano, mas também em toda a região. Decidiu, aliás, ser correspondente (do jornal Público) em Jerusalem, antes de outro tempo como correspondente no Rio de Janeiro.





A atenção especial à tragédia que é a vida de tantas pessoas na Palestina, no Líbano e em outros lugares desse Médio Oriente leva-a a frequentes regressos à região. É o que fez depois da terrível explosão há 2 anos (4 de agosto de 2020) no porto de Beirute, e o que tinha feito nas revoltas de 2019.





É desta experiência que resulta Líbano, labirinto, o livro de Alexandra Lucas Coelho agora premiado com esta distinção cimeira na língua portuguesa, o Oceanos.





Recorro ao que escreve outro dos elementos do júri, o crítico literário brasileiro Manuel da Costa Pinto: “Alinhavando histórias individuais e colectivas desse país tão ancestral quanto conflagrado, o livro de Alexandra Lucas Coelho associa o olhar cirúrgico sobre a realidade social e política a uma sensibilidade que a todo tempo interroga a própria experiência, dentro da tradição que leva do ensaio (em sua acepção original) à crónica contemporânea, passando pela linhagem dos grandes cronistas históricos portugueses, que fizeram da viagem o mote para flagrar o espanto diante da alteridade”.





Líbano, labirinto é um livro que, para além do prazer da escrita refinada nos acrescenta saber sobre aquela terra de gente tão sofredora.