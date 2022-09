Escritora Ana Luisa Carapinheiro: ´Estou encantada por trazer Portugal às crianças portuguesas na Austrália´

Ana Luisa Carapinheiro é portuguesa (filha de uma família de emigrantes portugueses e italianos), nasceu no norte de Portugal - em Espinho, tem 40 anos e é a escritora e ilustradora de livros infantis que, a convite de Susana Teixeira-Pinto (representante do Instituto Camões na Austrália), visitou as escolas de língua portuguesa de Melbourne e Sydney na passada semana.





Embora a apresentação de livros portugueses nas escolas da comunidade portuguesa em Down Under seja um evento levado a cabo pelo Instituto Camões anualmente, desta vez a iniciativa teve ainda mais sucesso.





É que Ana Carapinheiro é a primeira escritora a visitar-nos em três anos, devido às restrições da pandemia da COVID-19.





Além de escritora e ilustradora, Ana Carapinheiro também é professora formada em Educação de Infância, com mestrado em Psicologia de Educação e doutoramento na área da literatura infantil.





O livro ´ Ser português é...´ talvez seja aquele que mais toca o coração das crianças e das famílias que um dia deixaram Portugal para trás e emigraram para este lado do mundo.



O livro ´Ser Português é...´ nasceu da ideia de que a maioria dos portugueses não tem orgulho em ser português, consideram que tudo o que não é nosso é sempre melhor. E eu não concordo nada com isto. Eu acho que o que é nosso é mesmo bom, e por vezes ainda melhor do que o que existe fora do nosso país. Acho importante que as crianças em idade pré-escolar, principalmente as crianças de família emigrantes, sintam orgulho em serem portuguesas. Diz a escritora, explicando a razão por detrás do livro que veio apresentar às crianças portuguesas e luso-descendentes na Austrália.

Este livro é povoado por pequenas frases e muitas ilustrações alusivas a Portugal, aos nossos feitos enquanto povo e àquilo que nos diferencia dos outros países e comunidades.





Foi um livro pensado exatamente para ajudar as crianças portuguesas a construirem a sua identidade e a valorizarem aquele que é o seu património cultural, mesmo que eventualmente já tenham nascido na Austrália e também já se considerem, em paralelo, crianças australianas.



Capa do livro `Ser Português é...`, o qual foi apresentado a toda a comunidade escolar do ensino do português na Austrália, em particular nas escolas de português de Melbourne e Sydney, numa inciativa do Instituto Camões. Pequeno e com pouco texto, trata-se daquilo a que se chama um “picture book – um formato de livro com texto simples e ilustrações que refletem o conteúdo do texto, estimulando a capacidade de interpretação da criança, sugerindo e provocando inferências do significado”, esclarece a autora, reforçando que as crianças pré-leitoras aprendem muito com este tipo de livros que, aliás, continua a autora: “são praticamente inexistentes para esta faixa etária”.





Outro elemento importante do livro é que é bilingue – escrito em português e em inglês.



Era importante para mim que este livro pudesse ser lido por crianças dentro e fora de Portugal, daí ser bilingue, escrito também em inglês que é a língua universal. Entretanto, surgiu também o interesse de o publicar também em francês e alemão. Informou Ana Carapinheiro que confessou à SBS que o seu amor pelos livros começou ainda em criança quando, sofrendo de bullying na escola por usar óculos, acabou por refugiar-se no universo das letras de onde nunca mais saiu até hoje.

Outro tema muito importante para esta escritora portuguesa é a amizade, e por isso começou a sua carreira de escritora precisamente a explorar este tópico que “interessa a miúdos e graúdos. O que seria de nós sem amigos?”, pergunta retóricamente a autora.



A temática da amizade, da multiculturalidade, da educação para o orgulho disto de sermos portugueses.. têm sido o meu foco. Disse Ana Carapinheiro.

Ela mesma emigrante, com família no Brasil (onde já tem livros publicados) e noutros países da Europa, a escritora e professora portuguesa gostou muito desta estadia na Austrália:



Estou a gostar muito da Austrália e agradeço muito a toda a comunidade que me recebeu muito bem nas escolas por onde passei. É muito interessante perceber o impacto dos nossos livros escritos em português na comunidade que vive aqui - literalmente do outro lado do mundo. Confessou a autora, que se fez acompanhar pela sua mãe nesta visita a Down Under.

Ana Luisa Carapinheiro (segunda, à esquerda), ladeada pela equipa de professores da escola de Petersham/Marrickville, respetivamente: Cidália Rendeiro (primeira à esquerda), José David (ao lado de Ana Carapinheiro), Jacqueline Jacinto, João Martins e Alexandra dos Santos e, finalmente, a representante do Instituto Camões na Austrália, Susana Teixeira-Pinto (última à direita) A única coisa que correu pior foi o extravio das malas de Ana Carapinheiro, as quais estiveram perdidas alguns dias, impedindo que a escritora vendesse livros nas escolas de Melbourne.





“Foi uma chatice o atraso das minhas malas. Trouxe 23 kg em livros que, infelizmente, não pude partilhar com as crianças de Melbourne, para grande pena minha. Mas em Sydney já tinha a mala comigo e as crianças puderam conhecer e comprar o livro”.





Disse Ana Carapinheiro, a propósito da única coisa que podia ter corrido melhor por cá mas que, mais uma vez por causa da pandemia e dos consequentes distúrbios naturais nas companhias aéreas, acabou por sair fora do controlo da autora.



As crianças da escola de ensino de língua portuguesa de Melbourne receberam a escritora Ana Carapinheiro vestidas com a t-shirt do Instituto Camões. Infelizmente não puderam folhear o livro da autora porque a mala que transportava os mesmos extraviou, mas a alegria de receber a escritora fez deste dia um dia feliz na mesma. Credit: Fotografia da Victorian School of Languages publicada na página de Facebook desta instituição no dia 14 de setembro. Já Susana Teixeira-Pinto, do Instituto Camões e quem organiza anualmente o convite e estadia dos nossos escritores portugueses, não podia estar mais feliz com o sucesso de mais um capítulo desta inciativa:



À semelhança dos anos anteriores, a visita de mais uma escritora portuguesa às nossas escolas do ensino da língua portuguesa, foi um sucesso tremendo. As famílias e, em particular as crianças, adoram receber os nossos autores e ter oportunidade de comprar os livros e ainda ganhar um autógrafo dedicado a cada um deles, o que dá às nossas crianças uma alegria imensa e também um sentido de posse do livro que faz a diferença. Disse Susana Teixeira-Pinto à SBS em Português, no dia em que Ana Carapinheiro fez a apresentação do seu livro na escola de Petersham/Marrickville.

Susana Teixeira-Pinto, também ela professora, acredita que os livros físicos ainda são os preferidos das nossas crianças:





“Os ebooks serão talvez o futuro, principalmente para os nossos adolescentes que preferem o universo digital. Mas eu acredito muito que o livro físico, em particular, para as crianças mais novas, será sempre mais importante”, elaborou a representante do Instituto Camões.





Mais: para as crianças de famílias emigrantes, o livro físico escrito em português é tão raro, caro e difícil de transportar de Portugal para a Austrália, que iniciativas como as levadas a cabo pelo Instituto Camões são mesmo bem acolhidas pelas escolas, professores, crianças e pelas suas famílias.



Feitas e pesadas as malas das famílias portuguesas que viajam de Portugal para a Austrália, os livros são sempre o que fica para trás. Não porque os pais e os miúdos não queiram trazer para cá livros em português. Bem pelo contrário, eles querem e muito. O problema é que os livros ficam demasiado pesados nas malas e os seus portes de envio são demasiado caros para valer a pena enviá-los pelo correio. Explica Susana Teixeira-Pinto, abordando um tema que é muito relevante para os pais portugueses de crianças em idade pré-escolar, os quais desejam estimular a leitura do português, mas são obrigados a privar os seus filhos de livros na nossa língua pelas dificuldades acrescidas de custo e transporte.

“A nossa comunidade gosta tanto de livros em português, que vendemos uma mala de 23kgs cheia de livros. E se mais houvessem, mais se teriam vendido”, acredita a representante do Instituto Camões.





Muito mais haveria por dizer acerca da vida e da obra de Ana Luisa Carapinheiro, desta iniciativa anual do Instituto Camões de trazer escritores portugueses à Austrália e, mais ainda, da questão da importância da leitura em português para as crianças da nossa comunidade na Austrália.