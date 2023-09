Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é preso em operação; celular do ex-presidente é apreendido

A Polícia Federal fez buscas e apreensões na casa de Jair Bolsonaro em Brasília nesta quarta-feira e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.





A polícia investiga pessoas acusadas pelos crimes de inclusão de dados falsos de vacinação contra a covid-19 no sistemas do Ministério da Saúde. Além de Mauro Cid, outras cinco pessoas foram presas e foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro.





As ações da Operação Venire foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais do Supremo Tribunal Federal (STF).





De acordo com a PF, a inclusão dos dados aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, e da seguinte forma: os acusados teriam alterado no sistema a condição de imunizado contra a COVID-19 de algumas pessoas. Assim, elas podiam emitir os certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos para impedir a propagação da doença.





As investigações apontam ainda que o objetivo do grupo era manter uma pauta ideológica e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19.





Segundo a PF, os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.





O advogado de Mauro Cid, Rodrigo Roca, confirmou a prisão, mas não entrou em mais detalhes sobre o caso. A reportagem tentou contato com a defesa de Bolsonaro, mas ainda não obteve resposta.





