Polícia portuguesa prende responsáveis por exploração agrícola de imigrantes asiáticos

Há muito que a extração e a exploração prosseguem tranquilamente. São, anualmente, milhares de toneladas de amêijoas assim apanhadas.





É uma história que vem de longe e que está há muito à vista d quem sai de Lisboa para sul através dos 17 quilómetros de tabuleiro da ponte Vasco da Gama sobre o Tejo.





A parte sul da ponte é o Samouco e Alcochete, uma zona lodosa no vasto estuário do rio Tejo. Há sempre ali gente em barquinhos ou até a caminhar com galochas e balde na mão, dentro de água a catar o que por ali se apanha por entre a areia e o lodo.





Sabe-se há muito daquele trabalho que é clandestino e de miséria da apanha da chamada amêijoa japonesa.





São bivalves às vezes tóxicos, mesmo assim muito exportados para Espanha onde essa amejoa tem muita procura, designadamente como ingrediente em diferentes modos de cozinhar arroz.





Mas tudo neste processo acontece em ilegalidade.





Da apanha que é proibida, por falta de verificação da aptidão sanitária daquela ameijoa, à exportação, clandestina.





Os portugueses deixaram de querer meter-se nesta atividade.





Mas a exportação desta ameijoa dá dinheiro e há quem esteja muito empenhado no negócio. Na falta de mão de obra portuguesa, o recurso é, uma vez mais, a migração mais frágil, mais exposta à exploração por oportunistas.





As policias, com mais de uma centena de inspetores começaram por, sem se darem a conhecer, tratar de perceber onde é que aquela gente vive.





Seguiram-nos.





Verificaram que entraram todos para dentro de um velho armazém fabril que ficou abandonado.





A polícia entrou no armazém ao nascer do dia.





E o que encontrou lá dentro é o que está relatado por um dos inspetores:





“Deparámo-nos com uns trezentos homens, asiáticos, em condições absolutamente deploráveis, nojentas mesmo. É até difícil entrar ou ainda menos permanecer lá dentro por causa do cheiro. Está tudo no chão, é impressionante. E pelo número de fatos de mergulho que encontrámos, serão ainda mais. Não estavam lá todos. Foi chamado o delegado de saúde ”





Quase todos os 300 homens são migrantes ilegais. Do Bangladesh, do Nepal, da Tailândia, de Myanmar e de outros países da Ásia.





Foram transferidos para dormitórios com mínimos de decência e sobretudo de higiene.





Está aberto um processo de investigação sobre cada um deles.





Há fortes indícios de que em causa podem estar crimes de tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal.





Sabe-se que há milhares de estrangeiros explorados em Portugal por essas redes. Praticamente todos com origem na Ásia. Este ano, vários timorenses.





São explorados na explorados na agricultura, designadamente nas estufas no Alentejo e na Beira Interior, também nesta apanha de bivalves.





Vêm dispostos a tudo, baixos salários, más condições de alojamento, obediência segura, trabalho sem contrato.





São expostos a trabalho escravo. Ficam como que propriedade dos empresários que os trazem. Esses empresários ficam-lhes com o passaporte, intimidam-nos, obrigam-nos a viver apenas entre o dormitório e o sítio onde têm de trabalhar, são miseravelmente pagos.





As autoridades do Estado português estão a tentar acabar com esta forma moderna de escravatura e apanhar essas redes de tráfico de seres humanos.





Aquilo que muitas vezes é considerado tolerância, a aceitação dos outros, o acolhimento humanista e a solidariedade humana transforma-se em convite à ilegalidade, incentivo ao tráfico, recompensa à criminalidade e proteção da mais violenta exploração que se imagina. É o sonho transformado em pesadelo.