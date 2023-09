Fatia de renda familiar destinada ao aluguel na Austrália está no pior nível em nove anos, mostra relatório

Pontos principais O estresse habitacional está crescendo na Austrália, mostra o novo relatório do banco ANZ e da empresa de estatísticas CoreLogic.

Famílias de baixa renda estão destinando até 51,6% de sua renda com aluguel.

A taxa de vacância nacional está em um nível recorde mínimo de 1,1%.

Quem mora de aluguel na Austrália está entregando quase um terço da renda familiar para conseguir um lugar para viver, em média. Os preços seguem subindo vertiginosamente.





A parcela da renda familiar destinada ao aluguel atingiu seu nível mais alto desde 2014, de acordo com uma nova análise do banco ANZ e da empresa de dados imobiliários CoreLogic.





O relatório constatou que uma família com renda mediana precisaria se desfazer de 30,8% de sua renda para fechar um novo contrato de aluguel.





O quadro é muito mais sombrio para as famílias de baixa renda. Aqueles que estão entre os 25% de menor renda no país destinam em média 51,6% do que ganham para a moradia.





Isso confirma o momento de estresse habitacional, comumente definido pela regra "30/40", ou seja, onde os 40% de menor renda gastam mais de 30% do que recebem em um lugar para morar.





O relatório observou que sempre houve uma grande diferença na acessibilidade da habitação para locatários de renda média e baixa, mas essa lacuna está aumentando. E sugere que as famílias mais pobres foram atingidas com muito mais força pelo aumento dos aluguéis.





A chefe de pesquisa da CoreLogic Austrália, Eliza Owen, afirma ter havido algumas "mudanças extraordinárias" que causaram o aumento do aluguel. Entre essas, há menos pessoas vivendo nas habitações, e também a imigração do exterior, que voltou com força.





Do outro lado da balança, as condições para os investidores não foram as ideais e estancaram o fluxo de novas ofertas de moradia.





Segundo Owen, como os aluguéis aumentaram acentuadamente, o aumento da taxa de juros e as pressões no setor de construção diminuíram a taxa de conclusão de moradias.





No entanto, Owen disse que um aumento nos empréstimos a investidores sugere que mais lugares para morar estão a caminho, mas isso levará algum tempo para se concretizar.





As taxas de vacância de aluguel, ou seja, o número de lugares disponíveis para alugar, estão em apenas 1,1%, bem abaixo da média de 3% da década. Ou seja, a cada cem residências, apenas uma está disponível para alugar no momento.





A economista sênior do ANZ, Felicity Emmett, disse que o período de incerteza econômica também está pesando nas vendas no mercado privado e colocando mais pessoas no mercado de aluguel.





Segundo ela, a pressão de demanda de aluguel está sendo sentida em todas as faixas de renda.