Fernando Santos está oficialmente fora da Seleção portuguesa de futebol

By Carla Guedes

Fernando Santos já não é o treinador da Seleção Nacional portuguesa de futebol.





Usando as redes de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o 'Mister' de 68 anos explicou tudo, visivelmente emocionado, num vídeo onde não se coibiu de dizer que assumir o leme do plantel português no Mundial 2022 foi um "privilégio" e, acima de tudo, a realização de "um sonho e objetivo de vida", disse Fernando Santos.



No mesmo vídeo da FPF, o treinador acrescentou também o seguinte:



Saio com enorme sentimento de gratidão. Enorme pelo privilégio que tive em ser selecionador nacional e pela honra que tive em representar o nosso País. Disse Fernando Santos

Santos fez questão de usar a oportunidade para fazer os seus agradecimentos:





"Agradeço, em primeiro lugar, a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014. Todos, sem exceção".





Tentando justificar as suas opções durante este Mundial, o treinador referiu o seguinte:



Quando se lideram grupos, têm de se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que eu fiz. Refere o engenheiro que esteve no comando do plantel português nos últimos oito anos.

"Mas as opções que tomei foram sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa Seleção. Agradeço também aos meus colegas, treinadores dos clubes, que cederam muitos jogadores à Seleção e com quem sempre tive uma relação excelente, aberta e leal", reforçou em tom de camaradagem.





Neste vídeo, Fernando Santos fez ainda agradecimentos, em jeito de resumo dos últimos oito anos de trabalho à frente da Seleção, que para ele são incontornáveis:





"Agradeço à Federação Portuguesa de Futebol, nas pessoas do Humberto Coelho e do João Pinto, sempre ao meu lado, e a todo o staff que comigo e de uma forma mais próxima trabalhou ao longo destes anos na federação. Mas também a todos os que ao longo destes anos se cruzaram comigo na Federação Portuguesa de Futebol: ficarão para sempre no meu coração".





O engenheiro a quem a Seleção esteve entregue desde 2014, e que - é importante não esquecer - levou Portugal à vitória no Europeu de 2016 e Liga das Nações de 2019, agradeceu ainda a Fernando Gomes, alguém que tem em elevada estima:



(...) O Dr. Fernando Gomes, sempre me apoiou e foi o que um líder deve ser, nos bons, mas sobretudo também nos momentos mais difíceis. Salientou o 'Mister'

Por último, Santos estendeu os seus agradecimentos a todos os portugueses, principalmente aos adeptos, dizendo com humildade que a partir de agora será só ´mais um´:





"A partir de agora, serei mais um, de entre tantos milhões, que tanto vibram e apoiam a Seleção", disse o treinador.





Para finalizar a sua declaração pessoal nesta despedida da liderança do plantel português, o engenheiro concluiu:



Estarei de corpo e alma como sempre, já não no campo, mas nas bancadas, onde quer que esteja! A cantar o nosso Hino, e a querer muito que a Seleção, a equipa de todos nós, me dê muitas alegrias Rematou Fernando Santos, emocionado

Entretanto, a sucessão de Fernando Santos já está a ser discutida, a 'portas fechadas', desde a passada segunda-feira, segundo afirmam alguns jornais desportivos portugueses.