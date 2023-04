Governo da Austrália não colocará mais dinheiro no Jobseeker no futuro próximo

O tesoureiro-chefe da Austrália Jim Chalmers irá rejeitar uma recomendação para aumentar os pagamentos do programa JobSeeker. A decisão vai de encontro às conclusões de um comitê do Congresso de que os pagamentos do bem-estar social estão "seriamente inadequados".



Jim Chalmers, tesoureiro do governo. Credit: Martin Ollman/Getty Images Pode ser uma decisão politicamente cara, já que os australianos continuam lutando contra o aumento do custo de vida.





Mãe solteira de dois filhos, Justine Bunting procura emprego de maneira intermitente há uma década.





Cabeleireira de profissão, Bunting sofreu uma lesão na mão que a manteve fora do mercado trabalho por um tempo.





Ela diz que o dinheiro sempre foi escasso, mas à medida que o preço das necessidades diárias sobe, conseguir pagar pelas despesas está impossível.





"Tudo está subindo, incluindo nosso aluguel e não consigo sobreviver com o dinheiro que recebo - é simplesmente impossível, absolutamente impossível, apenas não é o suficiente, como você não pode comprar mantimentos como costumava fazer".





Ela é uma entre um milhão de australianos que recebem pagamentos de apoio do governo, que foram tachados de "seriamente inadequados" pelo Comitê Consultivo de Inclusão Econômica.





O comitê foi criado pelo governo federal para revisar os pagamentos de apoio social em dezembro passado, como parte de um acordo com o senador independente David Pocock.





O relatório pré-orçamento fez 37 recomendações, incluindo o aumento do pagamento do JobSeeker de $ 693,10 por quinzena para para $ 957,60 pelo mesmo período.





Também recomendou um aumento no auxílio-aluguel de $ 157,20 por quinzena para $ 228.





Todas as recomendações ao JobSeeker em conjunto custariam $ 34 bilhões de dólares ao governo. E o tesoureiro já indicou que vai ignorar a recomendação central do relatório.





Cassandra Goldie é a CEO do Conselho Australiano de Serviços Sociais.





"Como o governo poderia não agir a partir desta recomendação crítica? Aqui estamos em 2023. Temos o menor pagamento de desemprego entre todos os países ricos do mundo. E, apesar de ser o país mais rico do mundo, temos mais de 3 milhões de pessoas no sistema. Isso é uma em cada oito pessoas que vivem na pobreza, incluindo uma em cada seis crianças. E a principal razão para isso é porque nossos pagamentos de apoio social são tão lamentavelmente baixos que não atendem às necessidades básicas das pessoas."





Em um comunicado, o tesoureiro federal Jim Chalmers diz que haverá medidas no orçamento de maio para lidar com a perda financeira por parte da população, e que os trabalhistas não podem pagar por todas as boas ideias.





O líder dos Verdes, Adam Bandt, criticou a resposta do Tesoureiro.





"Mas, aparentemente, eles podem financiar muitas das ideias ruins, como gastar mais de um quarto de trilhão de dólares no terceiro estágio de cortes de impostos para os ricos, enquanto as pessoas comuns lutam para pagar o aluguel, comida e contas."





Segundo o Partido Trabalhista, estes gastos aumentariam a inflação.





O ministro Bill Shorten, do National Disability Insurance Scheme (NDIS), afirmou que o suporte ao custo de vida precisa ser responsável.





"As pessoas estão se esforçando; queremos fazer coisas responsáveis e ajudar as pessoas, e temos feito algumas coisas; você terá que observar isso, mas é claro que há muitas coisas que o orçamento tem fazer e nossos predecessores nos deixaram com um trilhão de dólares em dívidas."





O senador independente David Pocock conseguiu a revisão do JobSeeker em troca de seu apoio para aprovar leis junto dos trabalhistas no ano passado.





Suas expectativas de que as conclusões seriam postas em prática parecem ter sido frustradas, o que poderia prejudicar as chances do partido do governo de garantir o apoio crítico do senador em outros projetos de lei no futuro.





"Eu simplesmente não acredito nisso, que garantir que as pessoas possam estar acima da linha da pobreza cause inflação. As pessoas estão gastando esse dinheiro em comida, em aluguel, em remédios, enfim, no essencial. Como país, precisamos decidir em que tipo de comunidade queremos viver. Em que tipo de sociedade queremos estar daqui para frente? Acho que a Austrália deveria estar muito orgulhosa de ter uma rede de segurança social. Acho que estamos sendo complacentes e não estamos garantindo que isso esteja realmente acompanhando o custo de vida."





O líder da oposição, Peter Dutton, esteve em Adelaide em uma visita a uma empresa de alimentos que luta para lidar com contas de energia altíssimas.





Ele diz que o governo federal deve esperar reações não felizes.





"Eu só acho que se o governo está estabelecendo processos aos quais eles não vão prestar atenção, então as pessoas vão começar a ficar com raiva. E as partes interessadas, incluindo David Pocock, sem dúvida receberam uma cutucada do primeiro-ministro, quando eles fizeram o acordo, e agora o primeiro-ministro renegou esse acordo. Então, eu esperaria que o senador Pocock expressasse publicamente sua opinião em relação a isso, concordando ou não."





O alívio da conta de energia para empresas e pessoas tem sido uma promessa importante do orçamento trabalhista.





E a questão permanece: é o suficiente?





Justine Bunting diz que não está convencida.