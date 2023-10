Guterres diz que 'ataques do Hamas não surgiram do nada'; Israel quer sua demissão

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, inaugurou a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito no Médio Oriente, a decorrer em Nova York, apelando a um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza e, com frontalidade rara em direção a Israel, Guteres lembrou que os ataques do Hamas a Israel no dia 7 de Outubro "não surgiram do nada".





"O povo palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Viram a sua terra constantemente devastada por colonatos, assolada por violência, a sua economia esmagada, as suas populações deslocadas e as suas casas demolidas. A esperança de uma solução política para a situação tem vindo a desaparecer", afirmou António Guterres, lembrando a ocupação dos territórios palestinianos por Israel após a Guerra dos Seis Dias.





É "importante reconhecer" que os ataques do grupo islamista "não aconteceram do nada", mas "o sofrimento do povo palestiniano não pode justificar os terríveis ataques do Hamas". "E esses terríveis ataques também não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano", reforçou.





"Num conflito armado, nenhum lado está acima da lei humanitária internacional", acrescentou, denunciando "claras violações da lei internacional em Gaza". "Para aliviar um sofrimento épico, tornar mais fácil e segura a entrega de ajuda e facilitar a libertação de reféns, reitero – enfatizou Guterres - o apelo a um cessar-fogo humanitário imediato."





Israel reagiu com fúria a esta declaração do secretário-geral das Nações Unidas.





O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, exigiu de imediato a demissão de António Guterres.





Declarou que o discurso do líder da ONU é chocante no momento em que, disse o representante israelita, são disparados foguetes contra Israel. Acrescentou: “Isto prova que o secretário-geral está completamente desligado da realidade na nossa região e que vê de forma distorcida e imoral o massacre cometido pelos terroristas nazis do Hamas” Disse mais: “É verdadeiramente triste que o líder de uma organização que surgiu após o Holocausto tenha opiniões tão horríveis, por isso o secretário-geral das Nações Unidas, que mostra compreensão pelo massacre de crianças, mulheres e idosos, não está em condições de liderar a ONU. Insto-o a demitir-se imediatamente."





O diplomata israelita considerou ainda que "não tem sentido falar com alguém que mostra compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra os cidadãos de Israel e o povo judeu", alegando que declarar que "os ataques do Hamas não surgiram do nada" mostra a "compreensão" de Guterres pelo terrorismo.





É de notar que Guterres esteve na segunda-feira na fronteira do Egito com Gaza onde testemunhou o desastre humano que ali está em curso.





