Indicados ao Oscar 2023 vão ganhar estatueta de madeira dos Yanomami

Uma campanha sobre o impacto do garimpo ilegal em terras indígenas fez parte da festa do tapete vermelho na noite de Cerimônia do Oscar 2023, manhã de segunda-feira no horário da Austrália.





Chamada de The Cost of Gold - O Preço do Ouro, em tradução livre, a intenção da campanha foi lembrar que a extração ilegal do ouro pode significar o extermínio dos indígenas no Brasil.





A Urihi Associação Yanomami enviou aos indicados da maior premiação do cinema, uma estatueta, como símbolo da luta contra a extração ilegal de ouro na Amazônia.





A estatueta de madeira não tem ouro em sua composição e foi confeccionada no formato da divindade Omama que, para os Yanomami, é a divindade responsável pela criação do ser humano, floresta e animais, e significa proteção.





Além da estatueta, um vídeo da campanha, no Youtube , fala sobre os problemas sociais e econômicos causados pelo garimpo ilegal. No vídeo, Junior Yanomami, líder da Associação Yanomami afirma que o ouro assumiu o sentido de “morte e destruição” para os indígenas e para a floresta.





Maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami vive uma crise humanitária sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal nas terra indígenas nos últimos anos.