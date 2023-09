'Interrogatórios sem fim sobre o escândalo da TAP deram em nada'

A companhia aérea portuguesa, líder das ligações aéreas entre a Europa e o Brasil foi privatizada em 2015 no último dia do governo à direita formado pela coligação PSD/CDS de Passos Coelho e paulo Portas.





Então, em 2015, o PS foi para o governo e reverteu a privatização, “para assegurar o controlo estratégico do interesse nacional na empresa”.





Veio a pandemia Covid-19 e os aviões da TAP estiveram praticamente um ano sem voar.





O governo português, em acordo com a Comissão europeia, socorreu a sobrevivência da TAP com abonos que ultrapassaram os 3 mil milhões de euros.





Superada a pandemia, havia que relançar a TAP.





Foi contratada, por concurso, uma gestora francesa de aviação, Christine Widener, para liderar a recuperação da companhia aérea.





Ficou com o posto de CEO. Tinha discordâncias de fundo com uma das administradoras antes nomeadas pelo estado português, a financeira Alexandra Reis. Convidou-a a sair, ela recusou. Passaram a negociar a rescisão. Os advogados da gestora Alexandra, considerando o passado dela na empresa, pediram 1,5 milhões de euros. Acabou por sair por 500 milhões.





Mas um jornal, o Correio da Manhã, revelou a história em escândalo de primeira página com a manchete: os portugueses pagam 3 mil milhões para a TAP sobreviver e a companhia dá 500 milhões a uma administradora sair.





Disparou o escândalo político.





Pedro Nuno Santos era o ministro da tutela, com crédito de competente, mas por não se ter oposto ao acordo que causou escândalo, demitiu-se e com ele os secretários de estado do Ministério das Infraestruturas.





A oposição julgou que a discussão da gestão da TAP era um bom território para desgastar o governo.





A oposição à direita, focada no que considera o erro da nacionalização.





A oposição à esquerda a condenar a gestão que reduz o salário de trabalhadores mas paga indemnizações milionárias à gestora para que saia.





No calor da discussão foi criada uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, com competências de tribunal.





A oposição privilegiou o ataque ao ministro das Finanças, Fernando Medina, nº 2 do governo, por ter deixado passar essa indemnização – veio a verificar-se que ele não só não soube como ainda não era ministro.





A comissão de inquérito avançou sempre com atmosfera de alta tensão.





Pelo meio com outro episódio que deu mais escândalo: o novo ministro das Infraestruturas, Galamba, perdeu a confiança no assessor que tinha o dossiê TAP e que vinha de trás e demitiu-o num fim de tarde de forma fulminante; o assessor, já demitido, foi de noite, ao gabinete ministerial para levar um computador que é do ministério e que tem arquivos confidenciais.





A chefe de gabinete do ministro estava no posto e, apoiada por 3 adjuntas, opôs-se. Houve pancadaria. O assessor demitido escapou com o computador. A chefe de gabinete chamou as polícias e avisou os serviços secretos.





Estes, em duas horas recuperaram o computador. Mas, sendo serviços secretos, não são polícia com mandato para esse tipo de ações.





Tudo apareceu com pormenores nos media a disparar mais a tensão. A oposição agravou a pressão sobre o governo, acusando-o de uso de polícia política.





O governo defendeu-se, argumentando que nenhum ministro deu ordens aos serviços secretos. Estes foram informados por uma chefe de gabinete e puseram-se em ação.





Tensão política sempre mais alta, com o futuro político do governo e do país a ser discutido na comissão de inquérito.





As audições começaram no final de Março e as horas e horas dos 46 depoimentos de convocados que incluíram vários atuais e ex-ministros, para além de todo o topo da TAP, somam 168 horas, o correspondente a sete dias seguidos.





Há ministros que estiveram 8 horas non-stop a serem interrogados.





Como se lê no editorial do diário Público, “uma das coisas de que mais se falou no inverno, assunto que se prolongou pela primavera e chegou a este Verão antecipado, era se o ministro das Finanças conseguiria sobreviver politicamente ao furacão Alexandra Reis. A avaliar por tudo o que ocorreu nos últimos meses – e pela sua prestação sexta-feira na comissão parlamentar de inquérito – Fernando Medina sai deste filme triste com a sua posição intacta”.





E, acrescente-se, com o governo ileso. A oposição quis desgastar o governo, isso terá conseguido, mas não teve matéria de facto para o pôr em causa.





As intensas inquirições terminaram. Foi espetáculo em direto nas 3 principais televisões ao longo de quase 3 meses.





Agora, a relatora, a deputada do PS Ana Paula Bernardo tem o encargo de redigir o relatório final que está dividido em três partes: os factos, as conclusões e as recomendações. A parlamentar tem de entregar a proposta de relatório até ao dia 4 de Julho. Os deputados podem entregar propostas de alteração até 11 de Julho e dois dias depois o documento é votado na comissão de inquérito. É na fase da entrega das propostas de alteração que os deputados tentam influenciar as conclusões do documento que ficará para a história como peça essencial do que se passou na investigação.





Um a certeza desde já: o governo vai ser absovido, as oposições vão agarrar-se a questões para continuarem a protestar.





Há um dado, apesar de toda a tensão em volta deste caso e do fogo aberto sobre o governo do PS, uma sondagem neste fim de semana tem o PS na frente, sobe um ponto, o PSD fica na mesma, 31/30, quem mais sobe é a direita ultra do Chega que atinge 13%.





Dado a ter em conta, nos índices de popularidade, portanto de aprovação, Luís Montenegro, presidente do PSD, partido líder da oposição, não só perde terreno em relação ao primeiro-ministro e líder socialista como cai para 3ºlugar, ultrapassado por Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda.