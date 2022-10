Lisboa é a cidade com mais eleitores brasileiros no exterior

Lisboa é fora do Brasil – diz-nos a embaixada brasileira - o maior colégio eleitoral nestas eleições presidenciais, com 45.273 brasileiros aptos a votar.





As 58 mesas de voto estão nas instalações da Faculdade de Direito de Lisboa.





Para estas eleições, o consulado em Lisboa montou um dispositivo de segurança composto por efetivos de uma empresa privada. Este dispositivo funciona no interior do local de voto. No exterior há segurança a cargo da polícia portuguesa que montou uma operação especial de proteção do voto, tendo em conta alertas para o risco de distúrbios.





No total, em Portugal podem votar 80.866 brasileiros, o que corresponde a pouco mais de um terço da população de 250 mil brasileiros que têm autorização de residência.





Em 2018, nas últimas eleições, os brasileiros residentes em Portugal votaram maioritariamente em Jair Bolsonaro. 60% do voto brasileiro em Portugal, em 2018, foi para Bolsonaro.





Quatro anos depois, o resultado do voto em Portugal é imprevisível, porque há grande número de novos eleitores - só o consulado de Lisboa tem um aumento superior a 100% relativamente ao número de eleitores inscritos nas anteriores presidenciais





A mesmo tempo são notadas alterações substanciais no perfil da imigração dos últimos 4 anos: mais jovem, com formação superior, consciência política e militante de causas sociais (direitos humanos, racismo, igualdade LGBTQIA+), muitos deles ativistas que continuaram em Portugal a luta que não conseguiam travar no Brasil.





A polarização política no Brasil reflete-se em Portugal. Nos últimos anos têm sido vários os relatos de brasileiros que escolheram emigrar para este lado do Atlântico, alegando questões políticas — nomeadamente em rutura com a política do atual Presidente.





Os brasileiros constituem, há muitos anos, a maior comunidade estrangeira em Portugal, representando 30% de todos os imigrantes – a percentagem exata é 29,8%. Do total de 250 mil residentes, 28.428 obtiveram autorização de residência já neste ano de 2022. É um crescimento de 12% em apenas seis meses. Mas aqui não estão incluídos os que permanecem no país em situação não formalizada, os que têm o processo de legalização em curso.





De facto, os brasileiros em Portugal serão cerca de 400 mil (mais mulheres que homens), 4% da população de Portugal.