Lisboa em celebração nunca vista para acolher o papa e um milhão de jovens peregrinos

Lisboa nunca viveu uma coisa assim, nunca recebeu tanta gente ao mesmo tempo.





Na hora de almoço desta terça-feira, dia de véspera da chegada do Papa, um casal numa esplanada da centralíssima Avenida da Liberdade, pôs-se a contar quantas bandeiras diferentes passavam por ali ao longo dos 45 minutos de almoço.





Contaram bandeiras de 121 países, a maior parte espanholas, francesas, italianas, argentinas, muitas do Brasil, muitas dos Estados Unidos, da Argentina, da Colômbia, também do Chile, do Uruguai, do Senegal, da Malásia, das Filipinas, da Austrália, da Índia, enfim, é o mundo em Lisboa para, como dizia uma jovem brasileira, ao ouvir a voz sábia do Papa, ouvir a voz de Deus.





A organização destes cinco dias de Jornada Mundial de Juventude espera a presença de mais de um milhão de peregrinos.





Ao fim da tarde desta terça-feira já tinham levantado os passes para acesso 374 mil peregrinos. Há inscrições de 177 países. Vem gente da China, do Japão, da Nova Zelândia, da África do Sul, é muito mais de meio mundo em Lisboa para estes dias de JMJ com o Papa.





De Timor, já chegaram 62 peregrinos, como Ana Maria que agradece a solidariedade que lhe permite ter vindo.





De Moçambique, vieram uns 200 peregrinos, como Ericson, ansioso por ouvir a palavra do Papa.





Todos emocionados com o caloroso acolhimento.





Muitas famílias portuguesas estão a acolher peregrinos em casa. Escolas e pavilhões desportivos também estão a funcionar como hostels gratuitos.





Nos restaurantes há menus especiais, saudáveis e a preço reduzido, para os peregrinos.





Por toda a cidade e arredores há eventos, de concertos a festivais desportivos, dedicados aos peregrinos.





O convívio multicultural é uma marca desta JMJ – com o ponto comum da fé católica.





Ao fim da tarde de terça-feira, ainda sem a presença do Papa, as JMJ ficaram oficialmente abertas com uma missa de acolhimento perante ua enorme maré de peregrinos no coração de Lisboa.





A primeira grande mensagem da JMJ Lisboa aos jovens de todo o mundo foi clara e universal quanto baste: que não se deixem ficar reféns das armadilhas do mundo virtual. “A virtualidade mantém-nos sentados, diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos usá-los”, alertou o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, na homilia proferida durante a missa inaugural do evento que arrancou ao fim da tarde desta terça-feira, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, convertido em Parque do Encontro.





O Papa quer que estas JMJ em Lisboa tenha caráter ecuménico. Por isso vai reunir-se na capital portuguesa com os chefes das 14 confissões religiosas ativas em Portugal.





Também vai acolher quem foi abusado por gente da igreja.





Em fundo a tudo uma mensagem de esperança e que a alegria seja possível.