Lula coloca Tebet no Planejamento; bolsonarista radical é preso por colocar bomba em caminhão em Brasília

O presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva anunciou Simone Tebet, do MDB, como a nova ministra do Planejamento, a trabalhar em conjunto com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





A senadora Tebet, de centro-direita e alinhada ao agronegócio, apoiou Lula no segundo turno, fato considerado por muitos como parte importante da vitória do margem estreita no segundo turno contra o atual presidente, Jair Bolsonaro.





Tebet e Haddad têm visões diferentes sobre economia, mas Lula, em seus governos anteriores, ficou famoso por decidir a partir da divergência de suas equipes.





O novo governo já afirmou que haverá 37 ministérios, e ao menos 15 deles não têm nomes definidos até este momento. O governo negocia, por exemplo, com o União Brasil, partido próximo de Jair Bolsonaro desde sua criação e que tem em seus quadros o deputado eleito Sergio Moro, o juiz responsável pela Operação Lava Jato que colocou Lula na cadeia.







Governo do DF afirma que vai desmobilizar acampamento em frente ao QG*





Um clima de tensão paira sobre Brasília para a posse de Lula, no próximo domingo, primeiro de janeiro. Isso porque no dia 24, véspera de Natal, o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal desativou uma bomba deixada em um caminhão de combustível próximo do aeroporto de Brasília. O artefato envolvia duas bananas de dinamite ligadas por fio a um temporizador. Após investigação, a polícia prendeu o empresário George Washington de Oliveira Sousa, que foi autuado por terrorismo.





Em seu depoimento, George Washington confessou ter instalado a bomba e que gostaria de, entre aspas, dar início ao caos, e queria a decretação do estado de sítio no país. Ele diz que a ideia foi planejada por integrantes dos atos em favor do presidente Jair Bolsonaro na frente do quartel-general do Exército em Brasília.





George Washington é empresário, mora no Pará e afirmou ter ido a Brasília em 12 de novembro para participar dos atos que pedem intervenção militar contra a eleição de Lula. Ele também afirmou que tirou a licença de Colecionador, atirador Desportivo e Caçador, a CAC, licença para comprar armas criada pelo governo Bolsonaro, e que gastou 160 mil reais na compra de armamento. No apartamento onde foi encontrado, a polícia também encontrou um arsenal de armas. A polícia investiga se George Washington foi financiado por terceiros.





Desde o incidente, o novo ministro da Justiça, Flavio Dino, afirmou que os chamados acampamentos patriotas viraram, entre aspas, incubadoras de terroristas. Dino também diz que o novo governo pedirá suspensão do porte de armas no Distrito Federal no dia primeiro de janeiro, dia da posse de Lula. Há a preocupação se Lula vai ou não desfilar em carro aberto na posse.





Ao mesmo tempo, o governo do Distrito Fedral afirma que vai desmobilizar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O governador Ibaneis Rocha diz trabalhar no fato em parceria com o Exército.





DF mobilizará 100% do efetivo de policiais para posse de Lula*





Cem por cento do efetivo de policiais civis e militares do Distrito Federal será mobilizado para a posse do presidente Lula.





A informação foi divulgada, nesta terça-feira (27), após reunião entre os futuros ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, com o governador do DF, Ibaneis Rocha, reeleito em outubro.





Ibaneis argumentou que a segurança foi reforçada após a tentativa de ato terrorista no último sábado (24), quando um caminhão carregado com explosivos e armas foi encontrado na região próxima ao aeroporto. Segundo o governador, o Distrito Federal tem experiência com grandes eventos.





O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, agradeceu a Ibaneis, em nome do presidente Lula, pela rápida atuação da polícia local na prisão do empresário que confessou tentar explodir a bomba. Dino disse ainda que confia no trabalho de Ibaneis e que eles estão seguros de que a posse ocorrerá em paz.





Dino lembrou ainda que não haverá vácuo no poder, uma vez que o atual governo acaba à meia-noite do sábado. Segundo o senador eleito pelo Maranhão, a nova equipe que vai assumir estará no comando da segurança federal, e em diálogo com as forças do Distrito Federal, já nas primeiras horas do dia 1º de janeiro.





Com isso, Flávio Dino pediu para as pessoas participarem da posse.





O futuro ministro informou ainda que está mantido todo o roteiro da posse, com o presidente Lula saindo da catedral às 14h, e também com toda programação cultural já divulgada.





Questionado se Lula sairá ou não em carro aberto, o ministro respondeu que essa decisão caberá ao presidente Lula e deve ser divulgada apenas no dia da cerimônia.