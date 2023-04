Lula, em Lisboa: 'Para o Brasil, Portugal não é estrangeiro'

Na segunda-feira, Chico Buarque de Hollanda vai finalmente receber, com máximas honras de Estado e extraordinário afeto, o Prémio Camões que lhe foi atribuído há já 4 anos e que Bolsonaro não quis assinar – mas podemos dizer com inspiração no verso cantado por Chico: está bonita, pá, nestes dias a festa com o Brasil em Portugal.





O presidente Lula, ao escolher Portugal para a sua primeira visita de Estado na Europa, ao ficar cinco dias no país, fazendo-se acompanhar de uma comitiva de oito ministros, o presidente brasileiro reforçou com dignidade os laços seculares que unem os dois Estados.





Mais ainda, com as palavras de afeto: Portugal para o Brasil não é estrangeiro.





O mesmo afeto, nas palavras de boas vindas do presidente português, com carinho imenso pelo colossal país irmão.





Logo no primeiro de vários discursos em Portugal, Lula quis esclarecer o tema que nos últimos dias suscitou polémica: a posição do Brasil em relação à Ucrânia.





A clarificação resume-se numa frase: o Brasil condena a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas agora o Brasil quer juntar vontades e fazer tudo para conseguir a paz.





Em Lisboa, os dois governos já assinaram 13 acordos de grande porte, e há ainda mais para rubricar no começo da próxima semana, designadamente no âmbito da Lusofonia que Portugal e Brasil querem reforçar em múltiplas dimensões de cooperação - e com o presidente Lula a desafiar Portugal: vamos, juntos, exigir que o português fique língua oficial na ONU.





Especulou-se nos últimos dias com manifestações, designadamente da direita mais nacionalista, o partido Chega, contra a presença de Lula em Portugal.





O presidente Marcelo foi hábil a desmontar argumentos: recorreu a um discurso de Cavaco Silva, figura de referência para as direitas em Portugal, que classificou Lula como “grande estadista”.





Até agora não se viram manifestações contra Lula – o Chega diz que vai ser na terça-feira.





Há, sim, brasileiros residentes em Portugal que estão na rua a saudar Lula e os acordos agora firmados entre Portugal e o Brasil.





E também há saudações deste brasileiro pela posição de Lula sobre a Ucrânia





Neste domingo, Lula tem jornada privada em Portugal, fala-se de um almoço com bacalhau na Nazaré, na terça-feira é o discurso solene no parlamento português.





Na segunda-feira, há grande conferência no Porto entre empresários e máximos governantes de um lado e do outro, a SBS sabe que vai abrir em Portugal uma delegação da agência brasileira de exportações. Também há múltiplas iniciativas de cooperação bi e multilateral.





A nível ministerial, já foram assinados 13 acordos.





O primeiro documento destina-se à concessão de equivalência de estudos entre Brasil e Portugal, assinado pelos chefes da diplomacia dos dois países. João Gomes Cravinho e Mauro Vieira assinaram ainda o acordo de cooperação para a instalação da Escola Portuguesa de São Paulo, e vários memorandos de entendimento: no domínio da Energia, no domínio da Geologia e Minas, e para o reconhecimento mútuo de títulos de condução.





Foi também assinado o acordo sobre protecção de testemunhas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português e o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania brasileiro. Na área de Direitos Humanos, foi ainda oficializado o memorando de entendimento para a cooperação e intercâmbio de boas práticas na protecção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.





Para o sector da Ciência e Tecnologia, foi assinado um memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil; e entre a Agência Espacial Portuguesa e a Agência Espacial Brasileira.





Os últimos quatro documentos destinam-se ao reforço da cooperação luso-brasileira nas áreas da saúde, do cinema (entre o Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Agência Nacional do Cinema do Brasil), do turismo (entre a Turismo de Portugal e a Embratur) e das comunicações (entre a Lusa e a Empresa Brasileira de Comunicação).