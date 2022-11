Lula recebido calorosamente em Portugal pelo presidente da República e primeiro-ministro

Portugal apoia com entusiasmo esta proposta do presidente eleito do Brasil, Lula foi recebido com carinho no Palácio de S. Bento, sede do governo português acolhido com emoção por António Costa, primeiro-ministro de Portugal.





Lula respondeu com carinho.





Á receção que teve em Lisboa, logo após chegar, recebido com um forte abraço no palácio de Belém, pelo presidente Marcelo.





Depois no palácio de S.Bento, sede do governo, onde jantou com o primeiro-ministro António Costa, ambos acompanhados pelas respetivas esposas, assumindo-se velhos amigos.





O encontro foi de amizade, mas também de entendimento político, Lula e Costa convergiram sobre a importância global do Brasil, protetor da Amazónia, para defesa do planeta.





Lula também insistiu na necessidade de reforma da ONU no sentido de uma efetiva governança mundial.





O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, reforçou o apoio ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.





No jantar entre os dois casais, tanto António Costa como a mulher assumiram-se amantes da música brasileira, de Tom Jobim, Vinicius de Morais, Dorival Caymmi e Elis Regina a Caetano, Bethânia, Milton, Gilberto, Zeca Baleiro, falaram de Gal Costa e, claro está, de Chico Buarque, distinguido em 2019 com o maior prémio de artes no mundo lusófono, o prémio Camões é assinado pelos presidentes de Portugal e do Brasil, o português Marcelo assinou, o brasileiro Bolsonaro pôs de lado.





Lula quer vir a Lisboa para a entrega do prémio a Chico Buarque.





E o primeiro-ministro de Portugal despediu-se com um até já, e o desejo de que a festa continue bonita.





Para férias privadas, até foi almoçar como qualquer pessoa a um restaurante, o Cícero, em Campo de Ourique, um dos bairros residenciais no centro histórico de Lisboa.





Houve quem descobrisse e depressa se juntou muita gente à porta, quase todos a saudar Lula, cerca de uma dezena, enfurecidamente contra.





Lula haveria de comentar: saudades de quando adversário não era inimigo, até tomavam chopinho juntos





Lula seguiu para um encontro com a comunidade brasileira no Campus Universitário de Lisbnoa, reconheceu que Lisboa é a cidade fora do Brasil com mais brasileiros, deixou um incitamento aos brasileiros que estão fora, plo mundo, que pensem em regressar





Ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Lula foi gentil: se não for o Brasil a levantar a Copa de campeão do mundo no Qatar, então que seja Portugal.





Mas Lula confia que este é mesmo ano do Brasil.