Lula pede libertação do australiano Julian Assange após reunião com WikiLeaks

Lula (PT) se encontrou na última segunda-feira (28) com o editor-chefe do WikiLeaks, o jornalista islandês Kristinn Hrafnsson e com o editor Joseph Farrell, em Brasília.





A delegação do WikiLeaks está no Brasil, onde parlamentares devem concordar em apresentar uma carta à embaixada dos Estados Unidos edindo à Washington que retire as acusações contra o fundador Julian Assange.



Atualmente detido em uma prisão de segurança máxima na Inglatera, Julian Assange é acusado pelos Estados Unidos de divulgar documentos diplomáticos e imagens confidenciais.





A plataforma WikiLeaks que ele criou ficou conhecida em 2010, quando divulgou um vídeo que mostrava soldados norte-americanos executando 18 civis de um helicóptero no Iraque.



Assange criou o WikiLeaks como um instrumento para que documentos secretos pudessem ser vazados. A plataforma mostrou a atuação de tropas dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, e também a comunicação entre diplomatas.





O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou seu apoio à campanha para libertar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.





Na reunião, com os jornalistas do WikLeakes Lula reiterou seu desejo de ver o australiano libertado.



A delegação do WikiLeaks será recebida em Brasília por Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e deve falar no plenário da Câmara com parlamentares para combinar uma série de ações - incluindo uma carta assinada pelos parlamentares pedindo a Washington que retire as acusações contra Assange.





A visita dos jornalistas ao Brasil ocorre no momento em que os principais meios de comunicação dos Estados Unidos e da Europa pediram que Washington encerrasse o processo contra Assange.



Os Estados Unidos pedem a extradição do fundador do Wikileaks com base na Lei de Espionagem por ter publicado documentos secretos do governo americano. Source: AP / Matt Dunham/AP "Esta acusação estabelece um precedente perigoso e ameaça minar a Primeira Emenda dos Estados Unidos e a liberdade de imprensa", disseram editores e editores do Guardian, New York Times, Le Monde, Der Spiegel e El País em uma carta aberta publicada na segunda-feira 28.





Segunda-feira 28 marcou doze anos desde que esses meios de comunicação colaboraram para liberar trechos de mais de 250 mil documentos obtidos por Assange.









Assange está detido na prisão de Belmarsh, em Londres, enquanto luta contra a extradição para os Estados Unidos.





Ele viveu na embaixada do Equador em Londres por sete anos a partir de 2012, antes de ser arrastado à força para fora do local.





Ele teme uma sentença de prisão perpétua se for extraditado para os Estados Unidos.