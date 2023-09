Madonna em festa de arromba em Lisboa a celebrar o 65º aniversário

É sabido que Lisboa é um dos lugares de predileção de Madonna, tanto que já aqui viveu entre 2017 e 2020. Agora confirmou essa relação especial ao escolher a capital portuguesa para, durante três dias, celebrar na capital portuguesa com festa vibrante os 65 anos de vida,





A festa, aliás, começou com a celebração dos 23 anos de Rocco, o filho mais velho, aniversário assinalado num restaurante em Alfama, onde Madonna esteve a jantar com os seis filhos e vários amigos e músicos portugueses, para além de uns 30 convidados que viajaram com ela no avião.





A celebração conjunta de Madonna e do filho Rocco foi mesmo de arromba, com cruzeiro no rio Tejo, noite de fados e de música com ritmos africanos, passeios no lugar principal da noite lisboeta, o Bairro Alto, e um jantar num palácio onde Madonna entrou a montar um cavalo.





O acompanhamento internacional da muito reservada festa de Madonna mostra como ela é uma figura do mundo - é uma artista que marca um tempo da música.





Madonna está a preparar uma nova digressão mundial depois de ter estado internada devido a uma infeção grave. O arranque da “The Celebration Tour” estava marcado para 15 de julho, na Rogers Arena, em Vancouver (Canadá), mas a súbita doença da cantora obrigou ao adiamento.





Madonna confirma que “a nova programação chegará nos próximos dias”. E Portugal, onde gravou o álbum Madam X, faz parte da nova tour, que começa em 14 de outubro em Londres, segue pela Europa até 6 de dezembro; uma semana depois, a 13 de dezembro, abre em Nova Iorque quatro meses de tournée americana.





Com uma carreira de quatro décadas, a cantora norte-americana já vendeu mais de 300 milhões de discos, que incluem êxitos planetários como “Material Girl”, ou “Like a Virgin”.