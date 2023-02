Mãe e irmã celebram veredito do acusado de assassinar brasileiro Ivan Susin em Gold Coast

Acusado de desferir um soco de maneira covarde (termo conhecido na Austrália como ‘coward punch’) Ricky Lefoe, de 32 anos, foi considerado responsável pelo assassinato – homicídio culposo – de Ivan Susin, que morreu após levar o único soco de Lefoe em outubro de 2019.





A sentença deve sair nas próximas semanas, pois a defesa entrou num último momento com pedido para uma análise psquiátrica do acusado, o que vai levar seis semanas.





Acompanhando o julgamento que durou quatro dias, no Tribunal, Jane e Joseane Susin, a mãe e a irmã de Ivan, o ‘Kiko’, que vieram da pequena cidade de Curitibanos, em Santa Catariana para a Austrália, sozinhas.





Nesta entrevista [áudio completo no link acima] as duas discutem o que se passou no julgamento em detalhes e o turbilhão de emoções a que foram submetidas todos os dias.





Elas também falam do momento em que se depararam cara a cara com acusado e agora culpado Ricky Lefoe, no lobby do hotel em que estavam hospedadas.



Joseane e Jane na porta da Corte de Magistrados de Brisbane: Lefoe considerado culpado pela morte de seu irmão e filho. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE ‘Culpado, culpado, culpado’





Foi talvez uma das semanas mais intensas das vidas da mãe Jane e da irmã Joseane aqui na Austrália.





Todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde elas se dirigiram, estoicamente, à imponente corte de Magistrados de Brisbane.





Na agenda, as muitas testemunhas que viram a confusão nas ruas de Surfers Paradise, e a violência que explodiu e levou, em segundos, o seu filho e irmão, Ivan Susin de seus braços para sempre.









Como elas se sentiram quando ouviram a palavra ‘culpado’? “Eu sempre tive comigo que ele [Ricky Lefoe] é culpado, e se ele é culpado ele vai ter que pagar. E foi isso que aconteceu. A gente espera a sentença agora, para nossa família ter um pouco de paz,” diz a mãe Jane.





Jane também lembra da sensação de estar na mesma sala do homem que causou a morte de seu filho. “E saber aquele homem que estava ali que deu o soco no meu filho."





“Vamos ficar para sempre sem entender o motivo, sem entender o porque ele [Lefoe] não fez outra ação, poderia ter conversado, separado, argumentando e não ter partido para a violência,” ressalta Joseane.



“A sensação de ouvir a palavra que esperávamos por três anos, ‘culpado, culpado, culpado,’ e não ter ele conosco também foi muito forte,” conta a mãe lembrando que nada vai trazer seu único filho homem de volta.





No Tribunal as duas tiverem acesso a detalhes do crime, da lesão na cabeça de Ivan, e ouviram de testemunhas importantes que estavam no local.





“Foi bem chocante, vimos coisas que não tinhamos visto antes, ouvimos as testemunhas que estavam ao redor de meu irmão quando ele caiu, ele ainda estava acordado,“ conta Joseane, revivendo os momentos dolorosos que foram exaustivamente mostrados em vídeo tanto nas televisões australianas como no Tribunal.



Ricky Lefoe é culpado de causar a morte de Ivan Susin, de 29 anos, em Surfers Paradise em 2019: vídeo foi fundamental para veredito Credit: CCTV/9News O crime teve repercussão nacional pois o momento em que Ivan intercede em uma briga entre o amigo de Lefoe e uma terceira pessoa, e subsequente soco, são caputarados pelas câmeras de segurança das ruas de Surfers Paradise.





“Saber que naquele instante o Ivan estava ali esperando o lanche dele, o dono do estabelecimento [que depôs] falou como o Ivan foi educado e gentil, “ conta a mãe Jane, surpresa de ver as testemunhas trazidas pela Promotoria.





“A socorrista que tentou ajudar Ivan, conhecemos todas essas pessoas ali no Tribunal, ficamos muito agradecidas. Com algumas nós falamos, com outras a gente não teve chance, talvez não vamos vê-las nunca mais. Muitas expressaram o desejo de que queriam ter feito mais,” conta Joseane ainda impresisonada pelo que viu e ouviu.





“Queríamos a gradecer a todos, e a todas as testemunhas,” disse.



Sargento detetive Noel Jones que como a promotora Elizabeth Kelso, guiou Jane e Joseane por todo o processo: “Nos sentimos seguras, acolhidas com muito carinho, tudo explicado muito cuidadosamente para que a gente pudesse entender," conta Joseane. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE Pontual para o caso, além das imagens em vídeo, a promotora Elizabeth Kelso também conseguiu provar que o soco desferido por Lefoe matou Ivan e não a sua queda no chão.





“Sim, o ‘coward punch’ é sobre a força que o acusado despendeu na cabeça de meu irmão, que o levou à morte, sem precisar que ele tenha contato com o solo, foi o que ela provou,“ explica Joseane.





A promotoria conseguiu provar a motivação de Lefoe e mostrar que ele na verdade estava incitando a briga, que ele estava protegendo seu amigo (que tinha iniciado a confusão com outras pessoas) para que a briga continuasse. Ao estabelecer essa motivação o caso contra Lefoe ficou indisputável.





Jane diz que teve que sair da sala algumas vezes pois se recusa – até hoje – a ver o vídeo. “Muitas partes eu não aguentava e acaba saindo da sala.





“Ele nunca admitiu a culpa, covarde em várias maneiras, na hora dele testemunhar falou muita mentira,“ recorda Joseane, lembrando que o culpado não demonstrou remorso.





“Nesses três anos e não se declar culpado e prolongar nossa dor. Choramos muito no tribunal, mas tentamos controlar.





“Viemos para fazer com que a memória de Ivan seja honrada, fomos ouvidas, continuamos lutando por ele. E deixamos o país assim com a sensaçao de que a justiça está sendo feita.



Depois de tudo o que passamos a gente sente tudo isso gratidão, alívio, esperança, mas ninguém saiu vencedor. Daí vem a pergunta cadê o Ivan? Jane, mãe de Ivan

Ao fim da entrevista Joseane recorda o choque que teve ao ver - cara a cara o homem que causou a morte do seu irmão: no lobby do hotel onde estava hospedada. Ela o veria todos os dias no tribunal mas jamais frente a frente.