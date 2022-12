Messi e Mbappé, os craques de um dos maiores jogos de futebol em todos os tempos

Enquanto os fogos de artifício explodiam e 80.000 pessoas gritavam, Lionel Messi sorria no estádio Lusail, em Doha.





Com a camisa da seleção argentina coberta pelo bisht que o emir do Catar acabara de lhe vestir - a capa reservada aos altos dirigentes e xeques -, Messi sorriu, fez uma pausa e ergueu bem alto a Copa do Mundo. Era o sonho de uma vida inteira realizado.





Apesar de todos os elogios, todos os prêmios, dinheiro e títulos, havia uma lacuna em sua carreira. Lacuna que ele preencheu para sempre em uma noite mágica de Copa do Mundo para todos os argentinos.





"É o sonho de infância de qualquer um", disse Messi. "Tive a sorte de ter conseguido tudo nesta carreira... e esta que faltava está aqui. Eu tinha uma visão que seria dessa vez... ela estava cada vez mais perto", disse o craque.





Neste pedaço de grama verde no deserto do Catar, tudo o que importava para o jogador de 35 anos era entregar a tão sonhada Copa do Mundo para a Argentina, e ele fez isso com uma atuação virtuosa contra a atual campeã França em uma final para a história.





Depois de levar a Argentina a uma vantagem de 2 a 0 que eles perderam nos 10 minutos finais, Messi colocou a seleção novamente na frente na prorrogação antes de finalmente converter seu pênalti nas cobranças que definiram o título da Albiceleste.





Enquanto milhares de argentinos que lotavam o estádio pulavam, se abraçavam, choravam e gritavam, o mesmo aconteceu com o time argentino, chorando livremente e abraçando o talismã de toda uma geração.





Foram necessárias cinco tentativas e um recorde de 26 partidas em copas do mundo, mas o garoto de Rosário - a cidade agrícola a cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires - finalmente conseguiu se posicionar ao lado de outra divindade do futebol argentino, Diego Maradona, que levou o título em 1986.





Na entrevista após a partida, Messi declarou não querer analisar o quer foi o jogo, apenas desfrutar. E confirmou que foi sua última Copa do Mundo.





"Não há necessidade de falar sobre todos os jogos que jogamos até agora, sabíamos que tínhamos que ser campeões mundiais e fizemos isso acontecer. Apesar do jogo, e acho que não é hora de discutir ou analisar. É hora de aproveitar."





"Esta foi minha última Copa do Mundo e, como eu disse, estamos ansiosos para voltar para casa e comemorar esse sucesso com nosso povo."





Mbappé: três gols na final e o título não veio





No lado da França, Kylian Mbappé estava focado em conquistar o bi consecutivo, que seria o tri mundial francês. Apesar da derrota nos pênaltis, ele também teve uma atuação épica.





Foi apenas o segundo jogador na história a marcar três gols numa final de Copa do Mundo, depois do inglês Geoff Hurst na decisão de 1966, contra a Alemanha. Como Messi, Mbappé também acertou a sua cobrança na decisão por pênaltis.



Kylian Mbappé teve atuação de gala e marcou dois gols em menos de dois minutos contra a Argentina. Source: ABACA / Zabulon Laurent/ABACA/PA/Alamy Seus dois gols em menos de dois minutos levaram a França de volta à partida já no fim. Primeiro, aos 35 minutos do segundo tempo, e depois um excelente voleio de dentro da área aos 36 minutos.





Em apenas 97 segundos ele empatou o jogo e levou a final para a prorrogação.





O craque francês deixa o Catar com a Chuteira de Ouro como artilheiro do torneio com oito gols, e se aproxima rapidamente dos 12 gols que Pelé marcou em Copas do Mundo. A diferença é que Mbappé tem ainda apenas 23 anos.





Depois da partida, o técnico francês Didier Dechamps lamentou ter começado mal a partida. Ele também ressaltou que os Bleus tiveram um surto de gripe durante a semana, o que atrapalhou o desempenho de algunsjogadores.





"A Argentina é quem você deve parabenizar pelo título de campeã mundial. É claro que é duro porque voltamos dos mortos e, aos 120 minutos, tivemos a oportunidade de vencer mais uma Copa do Mundo, mas infelizmente não deu. Isto é o que lamentamos. Se tivéssemos perdido por 3-0 ou 2-0 não poderíamos ter dito nada, mas começámos muito mal, e apesar da qualidade e de toda a equipe, também mais jovem, com um pouco mais de frescor, escalamos uma montanha e chegamos ao topo, mas infelizmente não ficamos lá por muito tempo e tivemos que descer", disse o técnico francês.





Perguntado pelo repórter sobre os jovens que ficaram em campo no fim do jogo, Deschamps respondeu.





"Se eu os coloquei na equipe é porque eu confio neles, não que os que eu troquei fossem mais culpados nem nada. Infelizmente, não estávamos no nosso melhor. Porque? Recuperação e talvez administrar do vírus pode ter enfraquecido alguns. No entanto, apesar de tudo, fizemos o possível para dar a volta à situação. Foi o que fizemos, mas não conseguimos o que queríamos, conseguimos o objetivo final. Mas é assim, temos que aceitar isso."





Maior jogo das copas do mundo?





Muitos defendem que esta foi a maior final de copas do mundo e talvez também a maior partida da história de um mundial masculino em 22 edições. Hsitoricamente, as duas partidas alçadas a esta condição são-





Primeiro, a Itália contra Alemanha Ocidental, na semifinal do Mundial de 1970, no México. Depois do 1 a 1 no tempo normal, os italianos venceram por 4 a 3 na prorrogação.



O alemão ocidental Gerd Müller marca contra a Itália na semifinal da Copa do México, de 1970: italianos se classificaram para a final contra o Brasil naquela que é considerada por muitos como o maior jogo dos Mundiais. Source: AP / AP Segundo, Alemanha Ocidental contra a França, na semifinal da Copa de 1982, na Espanha. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, novo empate em 3 a 3 na prorrogação, e os alemães se classificaram para a final daquela Copa ao vencer nos pênaltis por 5 a 4.