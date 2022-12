Empresárias brasileiras no Catar abrem Albergue e fazem sucesso na Copa

A empresária do meio imobiliário, Anna Paula Oliva, 35 anos, de Londrina no Paraná, teve a ideia: oferecer uma hospedagem de baixo-custo, um ambiente menos formal, e de excelente localização. Com um extra: culinária brasileira no cardápio.





O Albergue da Juventude de Anna, Monica, Sandra e Natalya fica às portas do estádio Lusail, o maior estádio do Catar e um dos oito estádios escolhidos para sediar a Copa do Mundo, recebendo dez partidas do torneio, dentre elas a final no domingo que vem.





O 'Lusail Hostel' está com a lotação esgotada, e caiu como uma luva para jornalistas estrangeiros e turistas experientes da Copa do Mundo, que buscam pelo oásis de uma acomodação barata numa das cidades mais caras do mundo.



Minha ideia é seguir as Copas Ana Paula Olive, empresária do setor imobiliário no Catar

Anna Paula, que vive entre Bordeaux, na França, e Doha, no Catar falou à SBS Português sobre sua ideia de 'seguir as Copas' e oferecer hospedagem de curta temporária por um preço acessível.





A ideia de Anna, que tem 15 anos de experiência no mercado de locação imobiliária, é montar a acomodação, alugar o espaço, criar o Albergue às portas dos principais estádios que sediam as Copas do Mundo.



Da esquerda para a direita: Anna Paula Oliva, Nathalya Oliva Dreher, Monica de Sousa (atrás) e Sandra Soares: ideia de criar albergue da juventude perto dos estádios do Catar deu certo. [Foto: Ricardo Setyon] Credit: Ricardo Setyon "Fiz isso na França. Essa vai ser a minha quarta Copa. Em 2020 depois de uma viagem ao Catar de trabalho, tive a oportunidade de fazer uma parceria com alguns agentes imobiliários e proprietários, para termos um servico de qualidade durante a Copa de 2022.





Anna contratou três amigas brasileiras para ajudá-la a administrar o Albergue de Lusail. Anna, Nathalya Oliva Dreher, Monica de Sousa e Sandra Soares atendem 120 pessoas, entre os hóspedes do Albergue e também apartamentos no esquema de Airbnb que Anna Paula também administra.



As tarefas são divididas entre as quatro brasileiras, uma cuida do turismo, quando os clientes querem conhecer lugares diferentes, outra cuida do atendimento ao cliente.





Sandra Cordeiro, por exemplo, cuida da cozinha, e pretende abrir um restaurante de comida brasileira no Catar, que já oferece a nossa culinária, mas como parte dos menus de hotéis exclusivos e shopping centres.



A cozinheira do Albergue, Sandra Cordeiro [esq], planeja abrir um restaurante de comida brasileira e preço acessível no Catar. Quais são os planos para o fim da Copa? “A gente quer continuar com projeto, porque o Catar ele não tem esse tipo de serviço, de Albergue.





“O plano é sempre oferecer preços mais em conta já que o orçamento de brasileiros e argentinos é bem abaixo do orçamento de europeus e asiáticos.





No Albergue de Lusail com U$8 "você come um belo prato cheio uma marmita cheia de arroz, feijão, carne salada. O pernoite no Albergue sai por volta de $55, um preço impensável no Catar," diz Ricardo Setyon, jornalista que cobre sua 10a Copa do Mundo no Catar, viajante experiente e hóspede do Albergue das brasileiras no Catar.



A ideia de abrir uma acomodação 'pop up' para atender a um público geralmente esquecido pela indústria da hospitalidade, para Anna, foi óbvia.





“Eu disse a mim mesma, se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer e eu sei fazer isso então porque não?



Sua entrada no mercado imobiliário foi acidental, conta Anna Paula, que divide seu tempo entre suas residências no Catar e França.