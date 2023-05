MPF no Brasil questiona Google sobre possível 'campanha' contrária ao PL das Fake News

No Brasil, o Ministério Público Federal está questionando o Google, através de um ofício expedido nessa segunda-feira, sobre um possível favorecimento de conteúdos contrários ao Projeto de Lei das Fake News nos resultados de busca da plataforma. Na página inicial do buscador no Brasil, aparecia a seguinte mensagem: "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil".





Ao clicar nessa frase, o usuário é direcionado a um texto do Blog do Google, que diz, entre outras coisas, que "Se for aprovado do jeito que está, o PL iria na contramão do seu objetivo original de combater a disseminação de notícias falsas. Uma das consequências indesejadas, por exemplo, é que o PL acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação". No final desse texto há o link para um outro artigo, também do Blog do Google Brasil, que tem como título "Como o PL 2630 pode piorar a sua internet".





Um estudo feito pela NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta que existe um suposto direcionamento dos resultados da pesquisa quando o usuário busca informações sobre o PL 2630 no Google. O grupo de pesquisadores fez um teste no dia 29 de abril e, ao fazer uma busca por "PL 2630" no Google, recebeu um conteúdo patrocinado pela própria empresa com o título "Conheça o PL da Censura".





O termo "PL da Censura" tem sido utilizado pela oposição como uma crítica à porposta que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília.





A plataforma nega que esteja privilegiando links contra o PL no buscador e afirma que seus sistemas de ranqueamento se aplicam a todas as páginas da internet, incluindo aquelas que administra.





O Ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu em sua conta no Twitter: "Estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas", se referindo ao Google.





Ainda não se sabe se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai manter a votação do Projeto de Lei das Fake News para esta terça-feira.