MPF pede afastamento de diretor da PRF por uso indevido do cargo

O Ministério Público Federal do Brasil ingressou com ação de improbidade administrativa, com pedido de liminar, contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, pelo uso indevido do cargo, com desvio de finalidade, de símbolos e de imagem da instituição policial. Segundo o MPF, Silvinei Marques atuou ativamente para favorecer a candidatura de Jair Bolsonaro na reta final da eleição, e pediu o afastamento dele do cargo.





No domingo do segundo turno das eleições no Brasil, Silvinei Marques contrariou a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e colocou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar centenas de abordagens a ônibus, que levavam eleitores aos centros de votação. Ao menos metade delas foram no Nordeste, em áreas onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha teoricamente mais chances de ser melhor votado.





Quem conta esta história é a repórter Tatiana Alves, da Radioagência Nacional, no Rio de Janeiro. Clique no botão 'play' acima para ouvir.