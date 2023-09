Muito caro: universitários pedem por redução de dívida estudantil na Austrália

Já os estudantes universitários australianos discordam e dizem que estão tendo dificuldades com o aumento acelerado do custo de vida e que querem ver o custo da educação superior cair.





Atticus Corr vai se formar na universidade este ano com um diploma de artes. Ele vai sair da universidade com uma dívida de cerca de AU$ 20 mil dólares.





"Quando você está entrando na universidade, tem 18 anos, está animado para ir para a universidade, você não tem esse pensamento de quanto você vai ficar devendo no futuro, mas com o tempo, você começar a se dar conta 'oh meu Deus' eu realmente vou ter que pagar isso em algum momento," diz Atticus.





Ele quer ser professor, uma das profissões em altissima demanda na Austrália.







Mas para isso vai precisar fazer um mestrado em educação.





Este curso vai custar AU$ 60 mil dólares ao longo de dois anos.





"Tomar essa decisão quando você tem 17 ou 18 anos para entrar em um curso bem caro e depois ter que pagar mesmo se você estiver ganhando uma certa quantia é assustador, começar no mercado de trabalho com salário de estagiário e ter que pagar essa quantia é terrível, especialmente com a crise do custo de vida no momento."





Os estudantes pagam seus diplomas por meio de um empréstimo com juros baixos do governo federal, conhecido como empréstimos HECS HELP . No Brasil isso é conhecido como crédito educativo.





Os juros são fixados à inflação e os estudantes começam a pagar quando se formam e passam a ganhar AU$48 mil dólares por ano.





Dados da Receita Federal mostram que quase três milhões de pessoas têm uma dívida HECS-HELP, totalizando mais de 68 bilhões de dólares em dívidas estudantis acumuladas.





Em 2021, o valor médio da dívida acumulada era de AU$23 mil, AU$685 por mês por estudante.





Esse valor aumentou em julho para AU$ 923 dólares sob a nova taxa de indexação, que fica em 3,9%, a maior alta em 10 anos.





Sophie Nguyen é a presidente do Sindicato dos Estudantes da Universidade de Melbourne.





Os sindicatos estudantis estão pedindo por uma educação gratuita.





"Recentemente, abrimos um programa de ajuda alimentar em colaboração com a universidade e há filas e filas, horas de espera apenas para obter comida grátis e produtos frescos, e acho que isso diz muito sobre o tipo de pobreza estudantil que existe no campus e em todo o país em diferentes universidades. Isso tem sido uma tendência há algum tempo e não acho que o COVID tenha melhorado a situação," diz Sophie.





Uma análise feita pela OECD (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) mostra que as prestações médias anuais das universidades são mais altas no Reino Unido, em torno de US$ 12 mil dólares americanos por ano, seguidas pelos Estados Unidos, Chile, Irlanda, Japão e Canadá .





A Austrália vem em seguida, com um custo médio anual de cerca de US$5 mil dólares.





No outro extremo da escala, as mensalidades na França, Bélgica e Alemanha são em média inferiores a 250 dólares americanos por ano.





Enquanto Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Turquia oferecem educação gratuita aos estudantes residentes permanentes.





O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esta semana que os formandos que ganham menos de US$ 125 mil dólares por ano terão US$10 mil anulados de seu empréstimo estudantil.





É um plano que custará ao governo US$24 bilhões de dólares por ano.





Um dos arquitetos do sistema HECS-HELP da Austrália - o professor Bruce Chapman - diz que um plano semelhante não é necessário aqui.





Ele diz que a redução da dívida estudantil na Austrália pode levar a impostos mais altos.





"O governo australiano têm uma receita de AU$4 ou 5 bilhões de dólares por ano com o HECS, pergunte a si mesmo se eles gostariam de perder essa receita, o que isso resultaria? Muito provavelment em alta de impostos e falta de financiamento para os programas de apoio que temos atualmente.





O governo federal australiano diz que os diplomas universitários serão mais acessíveis em um novo acordo com as universidades australianas