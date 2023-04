Na China, Lula critica uso do dólar no Banco do Brics

No primeiro evento da viagem à China, a posse de Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do Brics, o presidente Lula fez críticas ao modelo tradicional de financiamento das instituições financeiras internacionais e à conduta do FMI no que chamou de “asfixiamento de economias”.





Ele também fez críticas ao dólar, disse que se pergunta porque todos os acordos devem ser feitos na moeda norte americana, e defendeu o uso de uma moeda única do Brics.





Lula ainda destacou o papel do banco como instrumento de combate às desigualdades atendendo aos mais afetados por questões econômicas e climáticas e disse que, após um período de ausência internacional, o Brasil está de volta.





Lula também falou da importância de Dilma Rousseff no comando do banco. Pela primeira vez, a instituição será presidida por uma mulher. E no discurso de posse, a própria Dilma falou em oportunidades para os países emergentes.





Depois de passar por Xangai, o presidente chegou nesta quinta-feira (13) à Pequim, onde terá encontro com o presidente Xi Jinping e fará assinatura de acordos bilaterais em diversas áreas.





Para ouvir, clique no 'play' ou ouça no perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts favorito.