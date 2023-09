Nem todos celebram o legado de Elizabeth II; debate por república volta a ser assunto

A Commonwealth, da qual a Austrália faz parte, e grande parte do planeta vive o luto pela morte da Rainha Elizabeth II. Porém, apesar de sua popularidade, na passagem da monarca mais longeva do Império Britânico, muita gente lembra o papel dela no colonialismo.





“Uma das coisas mais interessantes para se estar observando com a morte da rainha, primeiro, são as reações de ex-colônias", diz a brasileira Deborah Barros Leal, professora de Ciências Políticas da Universidade de Nova Gales do Sul.





“Por exemplo, se você olhar (no Twitter) a hashtag #IrishTwitter, que olha a repercussão dos irlandeses em relação a morte da rainha, é extremamente diferente do que os britânicos estão passando. (...) Você vê muito no Twitter, por exemplo, muita gente de ex-colônias britânicas, principalmente na África e no Caribe, que de fato estão celebrando não exatamente a morte da pessoa física, mas a representação do fim de uma era.”





A sociedade australiana reflete esta diferença de interpretação e sentimentos.





Por um lado, o luto oficial domina a agenda política. Durante a cerimônia na qual integrantes do parlamento australiano oficializaram a supensão por 15 dias das atividades da casa, de acordo com o Protocolo de Luto da Commonwealth, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse estar satisfeito por ver tantos dignitários de missões estrangeiras também participarem da cerimônia.





"Isso diz algo sobre a maneira como a rainha era admirada em todo o mundo, não apenas como nossa chefe de estado e chefe da Commonwealth, mas por sua enorme contribuição ao longo de 70 anos como a mais longa soberana do Reino Unido e da Comunidade."





Thomas Sung, do serviço em cantonês da rádio SBS, cresceu em Hong Kong enquanto ainda estava sob o domínio britânico. Ele enxerga com bons olhos o reinado de Elizabeth II.





"Ela era uma força estabilizadora que confortava as pessoas quando estavam em dificuldades - na guerra, em desastres naturais, estas coisas. Ela é uma força estabilizadora e sua imagem pública é gentil, próxima das pessoas. Todo mundo gosta dela."





Mas a visão de Sung não é unânime na Austrália.





O outro lado da monarquia





Nyadol Nyoun, advogada e presidenta do grupo de mulheres imigrantes e refugiadas Harmony Alliance, com sede em Melbourne, escreveu no Twitter que havia um amplo espectro na maneira como as pessoas analisam a rainha.





Nyoun afirmou ser importante lembrar que nem todos celebram o legado da monarquia do Reino Unido, com muitos críticos de seu papel como chefe de Estado, enquanto muitos países sob a Commonwealth ao redor do mundo foram colonizados.









"Muitas partes do mundo não compartilham a mesma versão da história que o mundo ocidental contou a si mesmo", disse ela.





Sandy O'Sullivan, que é da etnia Wiradjuri e faz parte do corpo docente de Estudos Indígenas da Universidade Macquarie, lembrou que, para muitas comunidades aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, o legado da rainha Elizabeth II não deveria ser comemorado.









“Para aqueles que dizem que devemos ser magnânimos com a morte da rainha, um lembrete de que a rainha se meteu na vida dos indígenas aqui várias vezes. Ela não era uma espectadora dos efeitos da colonização e do colonialismo. Ela era uma arquiteta disso”, escreveu no Twitter.





Da Austrália branca para a Austrália multicultural





O país passou por enormes mudanças desde que a rainha Elizabeth II, aos 27 anos de idade, o visitou pela primeira vez em 1954.





A rainha recém-coroada foi a primeira monarca reinante do Reino Unido a visitar e foi recebida com adulação. Três quartos da população saíram ‘a rua ao menos uma vez durante esse período para tentar vê-la de perto.





Mas a política da Austrália Branca, destinada a manter a Austrália efetivamente britânica, também estava em voga, o que significa que a maioria das pessoas que viviam no país na época tinham laços culturais com as Ilhas Britânicas.





Seis décadas depois, a imigração em massa para a Austrália mudou a própria estrutura de quem somos, e um esforço para colocar os povos das Primeiras Nações da Austrália na constituição tem ganhado força.





Não apenas as massas australianas parecem diferentes hoje e trazem mais variedade quando se trata de comida e idioma, mas a formação cultural pode influenciar o que eles pensam sobre ter um monarca britânico como chefe de estado.





'Indianos não são permitidos'





Anita Prabhu, por exemplo, nasceu na Índia e imigrou para a Austrália há 43 anos.





Quando se tornou cidadã australiana, Prabhu foi obrigada a jurar lealdade à rainha, embora membros de sua própria família tenham lutado contra os britânicos durante o movimento de independência da Índia.





"Houve muita crueldade, havia placas em clubes que diziam: 'Cães e índianos não são permitidos’. Como você compara isso? Que tipo de afirmação é essa? Então, havia muitas coisas que deixavam um gosto muito ruim e amargo de qualquer domínio estrangeiro sobre seu povo."





O debate sobre a república





Anita Prabhu acredita que a Austrália já provou ser uma nação que tem relações com o mundo e que um chefe de estado estrangeiro cria uma desconexão.





"Sendo um país mais maduro que atingiu a maioridade, não acho que precisamos ter uma figura de proa de um país diferente como nosso chefe de Estado. Acho que temos idade suficiente para ser uma república, ter nossa própria opinião e aprofundar ainda mais a nossa própria identidade", disse ela.





Na esteira da morte de sua mãe, o agora Rei Charles prometeu servir a Commonwealth com "lealdade, respeito e amor".





King Charles III delivers his address to the nation and the Commonwealth from Buckingham Palace following the death of Queen Elizabeth II on Thursday 8th September in Balmoral, on September 9, 2022 in London, England.



"Em pouco mais de uma semana, nos reuniremos como nação, como comunidade e, de fato, como comunidade global, para colocar minha amada mãe para descansar. seu exemplo. Em nome de toda a minha família, só posso oferecer os mais sinceros e sinceros agradecimentos por suas condolências e apoio. Eles significam mais para mim do que eu jamais poderia expressar."





Monarquistas australianos dizem que não é o momento certo paravoltar ‘a questão tão logo após a morte da rainha.





Mas o porta-voz da Real Republic Australia, Lindsay Marshall, diz que os membros da realeza sempre consideraram os debates da república um assunto para os próprios países.





"Não é sobre a família real. Eles entendem isso e respeitam qualquer decisão que qualquer país da Commonwealth tome para se tornar uma república, e já vimos isso antes. O fato é que dos 54 países que compõem a Commonwealth, 34 deles são agora repúblicas. E eles dão as boas-vindas à família real em seus territórios, assim como nós receberíamos o Rei Charles ou qualquer membro da Família Real na Austrália caso nos tornemos uma república."





A professora Débora Barros Leal acredita que a morte da rainha ocorre num contexto complicado do Reino Unido, e sugere ficar de olho no que ocorrerá, de agora em diante, nas ex-colônias que ainda têm a monarquia britânica como chefe-de-estado.