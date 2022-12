No Brasil, bolsas de pós-graduação não devem ser pagas em dezembro, dizem grupo de transição e CAPES

By Rádio Agência Brasil

O Grupo de Trabalho da Educação do governo de transição avalia que a entrega dos livros didáticos da educação básica pode atrasar no próximo ano devido a problemas nos contratos do MEC, o Ministério da Educação.





O integrante do grupo Henrique Paim, ex-ministro da educação no governo Dilma, informou que é preciso liberar recursos que hoje estão bloqueados.



O Grupo da Educação do governo de transição informou ainda que as bolsas de 14 mil residentes médicos e 100 mil alunos de pós-graduação do CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) não devem ser pagas em dezembro deste ano por causa dos cortes nas Universidades Públicas e Institutos Federais.





O coordenador dos grupos de trabalho, Aloízio Mercadante, afirmou que esse é o resultado da redução do dinheiro destinado aos custeios das instituições de ensino superior.





Os integrantes do Grupo da Educação do governo de transição esperam que a Proposta de Emenda de Constituição em tramitação no Congresso Nacional alivie a pressão sobre o orçamento do MEC para financiar a educação pública brasileira em 2023.





Segundo o próprio CAPES, órgão do Ministério da Educação, os contingenciamentos impostos pelo Ministério da Economia são causa do estrangulamento.





"Não obstante, mesmo após solucionados os problemas acima, a CAPES foi surpreendida com a edição do Decreto n° 11.269, de 30 de novembro de 2022, que zerou por completo a autorização para desembolsos financeiros durante o mês de dezembro (Anexo II), impondo idêntica restrição a praticamente todos os Ministérios e entidades federais", diz o comunicado oficial da entidade do governo federal.





"Isso retirou da CAPES a capacidade de desembolso de todo e qualquer valor - ainda que previamente empenhado - o que a impedirá de honrar os compromissos por ela assumidos, desde a manutenção administrativa da entidade até o pagamento das mais de 200 mil bolsas, cujo depósito deveria ocorrer até amanhã, dia 7 de dezembro."