Notícias da Austrália e do Mundo | 21 de maio | SBS Portuguese

No Japão, durante a Cúpula do G7, a primeira reunião bilateral do presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva foi com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.





Albanese convidou Lula para vir ao país assistir à Copa do Mundo de futebol feminino que acontece na Austrália e Nova Zelândia em julho.





Lula e Albanese também conversaram sobre meio ambiente e a necessidade de ampliar as relações comerciais entre os dois países.





Os líderes discutiram relações trabalhistas – especificamente sobre a situação dos trabalhadores de aplicativos (motoristas de Uber e entregadores de alimentos), profissões bastante buscadas por brasileiros na Austrália.





Lula postou nas redes sociais sobre a reunião e lembrou que os dois países não se encontravam há anos. "Desde 2018 não havia um encontro entre os nossos países," disse.





"Falamos sobre a ampliação das relações Brasil - Austrália, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e recebi o convite para visitar a Austrália. Vamos trabalhar para cada vez mais aproximarmos nossos países," completou o presidente brasileiro.





Albanese também postou fotos dos dois juntos, disse que - abre aspas -





"Foi maravilhoso conhecer o presidente Lula pela primeira vez. E parabenizar pessoalmente pela presidência brasileira do G20 em 2024."



A participação do Brasil no G7, a cúpula que reúne as sete democracias mais ricas do mundo, tem sido alvo de controvérsias, com a imprensa reportando pressão dos G7 ao Brasil e à Índia para um maior apoio à Ucrânia.





O Brasil, que lidera o BRICS, tomou uma posição neutra no conflito, o que tem atraído a ira de países como Estados Unidos.



Ainda em Hiroshima, em outra reunião bilateral, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou ao presidente Lula que vai adotar a isenção de visto aos brasileiros que visitarem o Japão. Kishida também anunciou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão ou AU$ 300 mil dólares australianos, voltada ao setor de saúde.





Mais notícias