Notícias da Austrália | 25 de outubro | SBS Portuguese

O tesoureiro do governo australiano Jim Chalmers prometeu um orçamento que se concentra no alívio ao custo de vida, impulsionando a economia e combatendo a dívida e o déficit.





Chalmers diz que a inflação será a principal influência sobre o que os trabalhistas tentam alcançar.





O primeiro-ministro descreveu o primeiro orçamento de seu governo como "amigável às famílias".





Anthony Albanese diz que vai aliviar as pressões do custo de vida enquanto a economia cresce.





"Medidas que impulsionam a economia, aumentam a produtividade, creches mais baratas fazem exatamente isso. nossa economia nacional. Queremos uma economia que cresça, mas cresça de uma forma que tire a pressão das famílias e não aumente a inflação."





A ministra das Finanças, Katy Gallagher, disse na segunda-feira queo gabinete identificou cerca de AUD$ 22 bilhões em economias.



A seguradora de saúde Medibank revelou que a violação de dados da semana passada foi muito maior do que se pensava, com a expectativa de que o número de afetados aumente.





A empresa diz que está em contato com clientes atuais e antigos que podem ter suas informações privadas roubadas depois de ter recebido mais arquivos dos hackers.





Eles incluem dados relativos aos clientes do Medibank, bem como mil registros de apólices da filial Ahm que contêm informações pessoais e de saúde.





A ministra da Segurança Cibernética, Clare O'Neil, disse ao parlamento que o governo está particularmente preocupado com a natureza da violação de dados.





Ela diz que o dano causado pode ser muito mais amplo do que em casos de roubo de identidade e crime financeiro.





"Podemos substituir documentos de identidade, podemos substituir cartões bancários. Quando se trata de informações pessoais de saúde dos australianos, o dano aqui é potencialmente irreparável. Os australianos que estão lutando com problemas de saúde mental, dependência de drogas e álcool, com doenças que sintam alguma vergonha, eles têm o direito de manter essa informação privada e confidencial. Para um criminoso cibernético pendurar isso sobre as cabeças dos australianos é um ato vil. É escória. É o mais baixo do mais baixo."





Na semana passada, o Medibank revelou que os supostos hackers alegaram ter roubado 200 gigabytes de dados, incluindo histórico médico de pessoas e códigos relacionados a seus diagnósticos e procedimentos.





Os hackers retinham as informações enquanto tentavam negociar com a Medibank.



As inundações continuam a assolar Nova Gales do Sul. Os Serviços de Emergência do Estado agora incluem a Costa Sul em suas prioridades.





Carlene York, comissária do SES do estado, confirmou que sete centros de evacuação estão em funcionamento e mais de mil voluntários distribuídos em toda Nova Gales do Sul.





Durante a noite, o SES recebeu 664 pedidos de ajuda.





A Comissária York lembrou à comunidade a importância de agir cuidadosamente e, em particular, evitar dirigir o carro em áreas inundadas.





"É decepcionante que a SES e as agências parceiras sejam continuamente solicitadas a sair para pessoas de risco que estão tomando uma decisão ruim de dirigir pelas águas da inundação, por isso lembramos a toda a comunidade que esteja ciente de seu risco, ouvimos que o tempo no momento está recuando e que os rios estão recuando lentamente, mas não tira o risco das comunidades nas estradas."



As inundações também seguem afetando grande parte de Victoria, com polêmica na cidade de Echuca sobre como se livrar das águas das enchentes.





A cidade na beira no rio Murray é dividida por uma parede de dique que atravessa ruas residenciais para proteger o centro da cidade.





Mas os moradores das casas do lado do rio do dique ficaram chocados ao ver a água sendo bombeada para o lado já afetado pelas enchentes.





O comissário de gerenciamento de emergências de Victoria, Andrew Crisp, diz que as autoridades tiveram que tomar decisões difíceis.





"A colocação do dique foi trabalhada entre várias partes interessadas importantes, seja o governo local, autoridades de gestão de bacias hidrográficas, serviços de emergência. ativos como poderia."





É provável que as inundações continuem sendo uma ameaça significativa em Echuca por mais uma semana.



Uma comissão estadual anticorrupção de Victoria emitiu um relatório contundente para a Equipe de Resposta a Incidentes Críticos da Polícia do estado.





A Comissão Anticorrupção Independente de Base Ampla diz que a unidade especializada falhou repetidamente em relatar com precisão o uso da força policial e carece de diversidade de gênero em suas fileiras.





O relatório - apresentado no parlamento estadual - destaca vários incidentes envolvendo a unidade, inclusive no caso da boate Inflation, em Melbourne, e as prisões em uma livraria em Fitzroy e em Epping.





A comissão identifica violações da carta de direitos humanos de Victoria, avaliação de risco e processos de planejamento inadequados e comunicação deficiente quando responder a incidentes.





A complexidade dos procedimentos de notificação e a falta de treinamento e supervisão são apontadas como responsáveis pelas deficiências da unidade.





Dos 185 cargos da unidade, apenas 7% eram mulheres.





O CIRT, na sigla em inglês, é responsável por apoiar os policiais da linha de frente em incidentes de alto risco, como confrontos violentos, cercos e buscas por infratores violentos.



A senadora dos Verdes Lidia Thorpe defendeu seu relacionamento com um ex-chefe de gangue de motocicletas e negou qualquer irregularidade.





Mas Thorpe admitiu que deveria ter revelado o relacionamento com o ex-presidente da gangue dos Rebels, Dean Martin, enquanto estava no comitê parlamentar de lei e ordem.





O comitê de privilégios do Senado investigará se, ao não declarar que estava namorando Martin, a senadora obstruiu ou interferiu indevidamente no trabalho do comitê.





Thorpe disse aos colegas que não renunciará.