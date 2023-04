Notícias da Austrália e do Mundo | 11 de abril | SBS Portuguese

A primeira-ministra interina Penny Wong elogiou o parlamentar Julian Leeser por escolher deixar a bancada do Partido Liberal devido à sua posição sobre a Voz Indígena no Parlamento.





Leeser disse que estava em desacordo com a oposição do líder do partido, Peter Dutton, à proposta e que acredita firmemente na representação indígena no parlamento.





Um referendo sobre a Voz Indígena no Parlamento vai ser realizado este ano.





Penny Wong diz que a decisão de Leeser demonstra sua força: "Ele colocou seus princípios em primeiro lugar, colocou seus princípios à frente da política partidária e nós agradecemos isso. Não deve ter sido fácil para ele tomar essa iniciativa, abrir mão de pastas com as quais ele demonstrava se importar tanto. E ele certamente sabe tanto sobre esse assunto quanto qualquer um e entende que esta é uma chance única em uma geração de fazer uma diferença real na vida dos aborígines e dos ilhéus do Estreito de Torres."





O líder do Partido Liberal, Peter Dutton, se manifestou sobre a decisão do membro liberal do parlamento Julian Leeser anunciar sua renúncia da bancada do partido devido à sua posição sobre a proposta do governo pela Voz Indígena no Parlamento.





Dutton disse que os membros da comunidade precisam ser consultados antes que uma decisão tão significativa seja tomada.





Ele também agradeceu a Leeser por seus serviços prestados ao partido, acrescentando que aqueles que o criticaram devem a ele um pedido de desculpas.





"Ele é uma pessoa que tem no coração o melhor interesse ao nosso país e como destacou, não sai com rancor, não sai com amargura, passou por um processo dentro do nosso partido. Sua posição está em desacordo com a esmagadora maioria dos membros do Partido Liberal. Nossa determinação é garantir que tenhamos vozes locais e originais, porque queremos ouvir essas pessoas na comunidade para obter o melhor resultado possível para elas".





