Notícias da Austrália e do Mundo | 11 de julho | SBS Portuguese

A Therapeutic Goods Administration, entidade que regula medicamentos e produtos terapêuticos na Austrália, diminuiu as restrições à prescrição de pílulas abortivas usadas nos estágios iniciais de gravidez indesejada.





Até hoje, o medicamento MS-2 Step só podia ser prescrito por um médico com certificação de especialista e depois fornecido por um farmacêutico registrado.





Agora, pode ser prescrito por qualquer profissional de saúde com qualificações e treinamento apropriados, o que inclui enfermeiros.





A Royal Australian College of General Practitioners é o órgão dos clínicos-gerais do país. A presidente da entidade, Nicole Higgins, afirmou à Sky News que as mudanças serão benéficas para as mulheres:





"Esta é realmente uma notícia fantástica para as mulheres. Isso melhora o acesso, especialmente para nossas mulheres de áreas rurais e regionais. E não é só tomar um comprimido, há muita coisa envolvida nisso. Tem aconselhamento, tem exame para ter certeza de que a gravidez está dentro do útero. E também tem o acompanhamento. Portanto, é algo que os GPs estão muito bem instruídos para fazer".





Também neste boletim:





- Albanese anuncia que Austrália se juntará ao chamado Clube do Clima liderado pela Alemanha.





- Governo trabalhista declarou que 465.000 empregos foram criados no primeiro ano da gestão,





- Indígenas australianos vivem, em média, entre 9 e 10 anos a menos que o restante da população.





- Polícia de Victória anuncia 1 milhão de dólares como recompensa a quem ajudar a desvendar crime de 1984.





- No Brasil, morre torcedora do Palmeiras atingida por garrafa em briga de trocedores do clube e flamenguistas.