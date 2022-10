Notícias da Austrália e do Mundo | 11 de outubro | SBS Portuguese

Estas são algumas das principais notícias do dia nesta terça-feira.





Falta de clínicos-gerais preocupa o governo





Estudantes de medicina, médicos e o governo federal estão reunidos em Camberra para analisar como lidar com a escassez de clínicos-gerais na Austrália.





Apenas um em cada oito estudantes de medicina está optando por se tornar clínico geral, com preocupações de que a força de trabalho sofrerá uma escassez ainda maior no futuro.





Falando para a ABC, o ministro federal da Saúde, Mark Butler, diz que a situação precisa ser resolvida antes que fique pior.





"Eu não acho que a Clínica Geral tenha estado em situação mais preocupante do que agora em qualquer momento da história de quarenta anos do Medicare. O governo está empenhado em reverter esta situação."





Caos no aeroporto de Melbourne



Uma violação de segurança no aeroporto de Melbourne na manhã desta terça-feira provocou caos, com voos atrasados e centenas de passageiros tendo que passar pelo rastreamento novamente.





Em um comunicado, a Qantas diz que uma pessoa "inadvertidamente" entrou no terminal sem fazer a triagem de segurança, levando a companhia aérea a desembarcar pelo menos um avião cheio e ordenar centenas de pessoas de volta à fila.





Diversos voos estão atrasados, com avisos de efeitos indiretos em todo o país.





Caso Optus: ova regulação foi aprovada





A ministra das Comunicações, Michelle Rowland, saudou a nova regulação destinada a impedir o roubo de identidade de clientes após a violação de dados da Optus.







O governador-geral David Hurley formalizou a regulação, que permite que as empresas de telecomunicações compartilhem dados limitados e direcionados com bancos, incluindo informações de carteira de motorista, Medicare e números de passaporte.









Os Bancos e Serviços da Austrália também implementarão salvaguardas e monitoramento mais fortes como parte das mudanças.









A ministro Rowland diz que as medidas ajudarão a manter os australianos seguros.







Julgamento sobre a queda do voo da Air France entre Rio e Paris em 2009





A Air France e a fabricante de aeronaves AirBus estão sendo julgadas por homicídio culposo 13 anos depois que um jato de passageiros caiu no Oceano Atlântico, matando mais de 220 pessoas a bordo.





O Tribunal Penal francês abriu o caso após a tragédia de 2009, quando o avião foi arrastado por uma tempestade em um voo do Rio de Janeiro para Paris.





Mais de 30 famílias de vítimas compareceram ao tribunal exigindo justiça para seus entes queridos.





O pai de uma das vítimas, Wilfried Schmidt, diz que tem sido uma longa luta após vários contratempos legais.





"O sistema de justiça francês quer tirar a responsabilidade e os responsáveis do seu caminho e o caso depois de 13 anos, quase caiu no esquecimento. Então nós, as famílias, não esperamos grandes decisões deste tribunal."





Rússia faz forte ataque aéreo na Ucrânia





O presidente russo, Vladimir Putin, defendeu uma série de ataques a cidades ucranianas como resposta ao que ele chama de ação terrorista.





Na maior onda de ataques com mísseis na Ucrânia em meses, várias pessoas foram mortas e algumas cidades ficaram sem energia ou água.





Putin diz que mísseis russos de longo alcance foram lançados para atingir a infraestrutura de energia, militar e de comunicações da Ucrânia.





Ele diz que as ações foram uma resposta à explosão da ponte Kerch, que é usada pela Rússia para transportar equipamentos do país para a Ucrânia via Crimeia.





Ele prometeu mais ações duras em resposta a quaisquer futuros ataques a alvos russos.





"Não há dúvida de que este é um ato de terrorismo destinado a destruir a infraestrutura civil crítica da Rússia. Seus autores, perpetradores e beneficiários são os serviços de segurança da Ucrânia."





Autoridades ucranianas não reivindicaram diretamente a responsabilidade pela explosão da ponte no fim de semana.



---



A presidenta da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen juntou-se a outros líderes mundiais na condenação dos ataques mortais de mísseis da Rússia na Ucrânia, dizendo que está "chocada e horrorizada".





Dois dos parceiros comerciais mais próximos da Rússia, Índia e China, também maifestaram preocupação sobre a escalada do conflito em Moscou, rompendo com a posição neutra.





Ao lado do primeiro-ministro estoniano, Von Der Leyen diz que a UE apoia a Ucrânia.





"Estou chocada com o ataque cruel a Kiev e outras cidades ucranianas. A Rússia mais uma vez mostrou ao mundo o que representa. É terror e brutalidade. Os responsáveis devem ser responsabilizados. Nós' estou de luto pelas vítimas e enviei minhas sinceras condolências aos nossos amigos ucranianos. Eu sei que os ucranianos não serão intimidados e os ucranianos sabem que estaremos ao seu lado, ao lado deles, o tempo que for necessário."



—-



A Polônia aconselhou seus cidadãos a deixar o vizinho Belarus (ou Bielorrússia) em meio a crescentes tensões na Europa Oriental.





O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko é um dos aliados mais próximos da Rússia e acusou a Polônia de treinar pessoas para realizar ataques terroristas.





Ele também acusou a Ucrânia e os membros da OTAN de planejarem invadir Belarus.





O Ministério do Interior polonês também realia testes em 60.000 abrigos antiaéreos no país, dizendo que esta é uma preparação para 'os cenários mais sombrios'.





ONU pede mais dinheiro para ajudar refugiados





A agência de refugiados das Nações Unidas diz que terá que fazer "cortes severos" em suas operações, a menos que os países doadores aumentem as contribuições.





A guerra na Ucrânia levou milhões de pessoas a fugir do país, e agora há mais de 100 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo, fazendo com que o orçamento do ACNUR suba para mais de AU$ 16 bilhões [[US$ 10 bilhões]].





O alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, diz que são necessários pelo menos AU$ 1,1 bilhão [[US$ 700 milhões]] até o final deste ano.





"Lamento informá-lo que – pela primeira vez durante meu mandato – estou preocupado com a situação financeira do ACNUR. Você nos encorajou a expandir nossa base de doadores – que temos – superando amplamente as metas. - um criado por Estados membros com um mandato específico - não podemos depender apenas da boa vontade de indivíduos ou empresas."





Prêmio Nobel diz que mundo está melhor preparado para crises financeiras





Um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia deste ano diz que o mundo está mais bem preparado para lidar com uma potencial crise financeira global futura, após a experiência da grande crise de 2008.





O ex-chefe do Federal Reserve Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig ganharam o Prêmio Nobel pela pesquisa em conjunto na década de 1980 sobre bancos e crises financeiras - e por mostrar por que evitar colapsos de bancos é vital.





Douglas Diamond diz que seu conselho para os formuladores de políticas é entender que a estabilidade econômica tem a ver com confiança.





"As crises financeiras pioram quando as pessoas começam a perder a fé na estabilidade do sistema. responder de forma comedida e transparente às mudanças na política monetária."