Notícias da Austrália e do Mundo | 12 de abril de 2022 | SBS Portuguese

Foco da campanha eleitoral de hoje: novos empregos e saúde mental





O primeiro-ministro e o líder da oposição estão focados em novas oportunidades de empregos e serviços de saúde mental, no segundo dia da campanha eleitoral.





O primeiro-ministro Scott Morrison está em Sydney, a prometer criar 1,3 milhões de novos empregos até 2027, investindo nos setores de infraestrutura, manufatura e área digital.





Enquanto isso, aguarda-se que durante esta manhã (12 de abril), Anthony Albanese anuncie o apoio do Medicare para pacientes regionais, um compromisso que deve custar ao governo mais de $31 milhões ao longo de quatro anos.





Isto acontece na sequência do líder da oposição ser forçado a emitir um pedido de desculpas, depois de ser incapaz de fornecer o valor da taxa do Banco de Reserva nem tão pouco as estatísticas nacionais do desemprego, numa entrevista coletiva ontem, segunda-feira (11 de abril).





O ex-líder trabalhista, Bill Shorten, abordou esta falha política junto da rede Nine:





"Ouça, foi um erro que eu sei que Albo não queria cometer, e ele assumiu-se e assumiu a sua responsabilidade nisso. Mas também sei que em 42 dias haverá oportunidade para acontecer muita coisa. E, claro, ninguém queria que esta falha tivesse acontecido, mas temos que regressar absolutamente em força e concentrar-nos em levar as nossas políticas às pessoas".

Destaques:





Foco da campanha eleitoral de hoje: novos empregos e saúde mental

Esfaqueamento no Royal Easter Show acaba com jovem morto

Mariupol, na Ucrânia, sem comida, água e eletricidade

Donbas: o próximo alvo brutal da Rússia na Ucrânia

Índia e EUA, no caso da Ucrânia

Filipinas devastadas por tempestade Megi

Protestos no Sri Lanka

Turbulência no parlamento do Paquistão

Rebecca McConnell: primeira mulher australiana a vencer uma etapa do campeonato do mundo de ciclismo de montanha

Velejadora olímpica, Eya Guezguez, morre aos 17 anos

Esfaqueamento no Royal Easter Show acaba com jovem morto





Investigações estão em andamento acerca de uma morte por esfaqueamento no Royal Easter Show de Sydney durante a noite passada.





Os serviços de emergência foram chamados a uma determinada seção de carrossel, por volta das 20h, em resposta a relatos de uma briga na qual dois jovens foram encontrados gravemente feridos.





As autoridades dizem que um dos adolescentes sofreu uma paragem cardíaca após ter sido esfaqueado no peito e acabou mesmo por morrer já a caminho do Hospital de Westmead.





O segundo jovem também foi levado para o hospital com uma facada na perna.





Entretanto, um homem foi preso e está desde então a colaborar nas investigações da polícia. Sydney Royal Easter Show: cenário onde jovem acabou por morrer esfaqueado na noite de ontem Source: AAP Image/Bianca De Marchi

Mariupol, na Ucrânia, sem comida, água e eletricidade







O presidente da câmara de Mariupol, no sul da Ucrânia, disse que mais de 10.000 civis morreram no ataque russo à cidade, com o número de mortos estimado em mais de 20.000.





O presidente da câmara, Vadym Boychenko disse à Associated Press que os moradores de Mariupol estão sem comida, água e eletricidade desde que as forças do Kremlin cercaram Mariupol.





Boychenko acusou ainda as tropas russas de se recusarem a permitir a entrada de comboios humanitários na cidade na tentativa de esconder a carnificina visível por toda a cidade.





Centenas de milhares fugiram, embora os ataques russos continuem a criar muitos obstáculos às missões de evacuação.





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o Kremlin está agora a concentrar-se numa nova ofensiva, com as tropas a pressionarem que se estabeleça o controle sobre Mariupol, o eixo entre as áreas controladas pela Rússia a oeste e leste.





Donbas: o próximo alvo brutal da Rússia na Ucrânia





Enquanto isso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que a Rússia também está a preparar-se para uma ofensiva intensa na área de Donbas.





O porta-voz do Pentágono, John Kirby, diz que a Rússia está a movimentar mais tropas e material para esta região, enquanto outro oficial diz que os russos estão a concentrar muitos dos seus ataques com mísseis exatamente nesta zona.





A Rússia nomeou um general experiente para liderar o seu esforço renovado na região leste de Donbas, onde separatistas apoiados por Moscovo lutam contra as forças ucranianas desde 2014, tendo, entretanto, declarado estados independentes.





Kirby diz que são visíveis veículos blindados e artilharia na área, e que isto sugere planos ofensivos por parte da Rússia:





"Eu não posso garantir que sabemos, com certeza, que este novo general será o autor de algumas táticas novas, adicionais e mais sangrentas. Mas uma coisa é certa: já vimos, no passado, que provavelmente estamos a virar outra página do mesmo livro de brutalidade russa".





Entretanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu mais ajuda ocidental, dizendo que as suas forças precisam de poder de fogo mais pesado para derrubar os mísseis russos.

Índia e EUA, no caso da Ucrânia





O presidente dos EUA, Joe Biden, falou por videoconferência com o primeiro-ministro indiano Nardendra Modi, enfatizando os valores compartilhados por ambos os países. Enquanto isso, os EUA pressionam a Índia para adotar uma linha mais dura contra a invasão da Ucrânia pela Rússia.





A postura neutra da Índia nesta guerra levantou preocupações em Washington e recebeu elogios do ministro das Relações Internacionais da Rússia, Sergey Lavrov, que parece ter ficado agradado com a Índia por esta julgar, o que ele diz, ser a situação na sua totalidade.





A Índia não decretou algumas das sanções mais duras ao Kremlin, e absteve-se quando a ONU votou para suspender a Rússia do seu Conselho de Direitos Humanos por alegações de crimes de guerra.





A secretária de imprensa Jen Psaki diz que os EUA continuarão a pressionar a Índia e outros a condenar a Rússia:





"Nós vimo-los (à índia) a tomar medidas para fornecer assistência humanitária e uma variedade de assistência de outra ordem. Mas incentivamos os líderes a fazerem ouvir a sua voz, a serem vocais, a garantirem que estão do lado certo da história. Mas isto foi um telefonema construtivo. Foi um telefonema produtivo. Foi... é um relacionamento que é de vital importância para os Estados Unidos e para o presidente. Eu não o veria este telefonema como contraditório" .

Filipinas devastadas por tempestade Megi





Pelo menos 25 pessoas morreram em cenas devastadoras causadas pela tempestade tropical Megi, nas Filipinas, nesta que é a primeira tempestade a atingir o arquipélago em 2022.





Na província oriental de Leyte, os corpos de 22 pessoas foram encontrados após ficarem atolados num deslizamento de terras causado por Megi, enquanto a agência nacional de desastres disse que três pessoas morreram na região a sul de Davao.





A tempestade atingiu as costas leste e sul, com ventos fortes de até 65 quilômetros/hora e rajadas de até 80 quilômetros/hora.





Espera-se que a tempestade enfraqueça o quanto antes e que siga na direção do mar hoje, durante o dia de hoje (12 de abril). As tempestades nas Filipinas são uma constante nos últimos anos, deixando atrás de si imagens devastadoras Source: SBS

Protestos no Sri Lanka





O primeiro-ministro do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, pediu o fim dos protestos que exigem a renúncia do governo devido à crise económica do país.





Os manifestantes ocuparam a entrada do gabinete do presidente pelo terceiro dia consecutivo, exigindo que Gotabaya Rajapaksa, irmão de Mahinda, renuncie ao seu cargo.





Isto ocorre quando o país está à beira da falência, com o povo do Sri Lanka a ter que permanecer em longas filas para conseguir comprar combustível, gás de cozinha, alimentos e medicamentos.





Num discurso televisivo, o primeiro-ministro disse que a crise económica do país deve-se à pandemia do coronavírus.





"Tenho a certeza de que todos estão conscientes da profunda crise económica que se abateu sobre o nosso país após a batalha que travamos para manter os nossos cidadãos a salvo da pandemia do coronavírus. Apesar de assegurarmos a segurança do nosso povo, não conseguimos evitar cair neste abismo económico".





Turbulência no parlamento do Paquistão





Legisladores do antigo partido político de Imran Khan, renunciaram à câmara baixa do Parlamento, em massa. Isto aconteceu como forma de protesto perante a decisão da Assembleia Nacional que deu posse a Shehbaz Sharif passando este a ser agora o novo primeiro-ministro do Paquistão.





O novo líder é o irmão mais jovem do primeiro-ministro (por três mandatos seguidos), Nawaz Sharif, que foi impedido pelo Tribunal Supremo, em 2017, de ocupar cargos públicos. Mais tarde, Nawaz foi para o estrangeiro para fazer um tratamento médico, depois de cumprir apenas alguns meses de uma sentença de 10 anos de prisão devida a acusações de corrupção.





O líder sénior do partido Tehreek-e-Insaf, Shah Mahmood Qureshi, disse que os membros do partido de Khan não reconheceram a sua eleição como legítima.

Depois de consultarmos o nosso líder, Imran Khan, nós, colegas do partido Tehreek-e-Insaf, decidimos não participar deste processo eleitoral injustificado, e anunciamos agora a renúncia dos nossos assentos da Assembleia Nacional.

Teme-se que a renúncia em massa possa desencadear ainda mais turbulência política, após uma crise constitucional de uma semana que culminou no domingo, quando Khan perdeu por voto de desconfiança.





Rebecca McConnell: primeira mulher australiana a vencer uma etapa do campeonato do mundo de ciclismo de montanha





A campeã nacional de ciclismo de montanha, a australiana Rebecca McConnell, conquistou a sua primeira vitória no campeonato do Mundo, vencendo o primeiro round da competição no Brasil.





É a primeira vez que uma ciclista de montanha australiana vence uma etapa do campeonato do Mundo no evento olímpico. Mas já o seu marido, Dan McConnell, conseguiu a mesma vitória há nove anos atrás.





A última mulher australiana a vencer uma corrida do campeonato do Mundo foi a bicampeã olímpica, Mary Grigson, há 22 anos. A australiana, Rebecca McConnell venceu a primeira etapa do campeonato do mundo de ciclismo de montanha Source: Rebecca McConnell/Instagram

Velejadora olímpica, Eya Guezguez, morre aos 17 anos





Já na vela, as notícias não são felizes.





A velejadora tunisina, Eya Guezguez, que representou o seu país nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado, morreu aos 17 anos num acidente durante o treino da seleção nacional. A triste notícia foi avançada pelo Comité Olímpico Internacional (COI).





Guezguez afogou-se quando o barco que ela e a sua irmã gêmea, Sarra, navegavam acabou por naufragar, num treino com condições complicadas pelos ventos fortes que se sentiam na ocasião.





O presidente do COI, Thomas Bach, disse que ficou chocado ao saber da notícia, acrescentando que Guezguez era um talento inspirador e um modelo para a nova geração de atletas desta modalidade e do desporto em geral.