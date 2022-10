Notícias da Austrália e do Mundo | 12 de outubro | SBS Portuguese

No Brasil, notícias falsas e descontextualizadas dão o tom do segundo turno entre Bolsonaro e Lula





O candidato a reeleição Jair Bolsonaro, do PL, divulgou em seu perfil do Twitter um suposto áudio de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção criminosa PCC, no qual Marcola supostamente defende o voto em Lula. Segundo a Veja, o PT entrou com pedido de direito de resposta. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que os sites que divulgaram o conteúdo retirem do ar o conteúdo e chamou a áudio de "sabidamente inverídico" e definiu multa diária de R$100 mil reais caso as informações sejam mantidas no ar, de acordo com O Globo.





A ex-ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), em culto-comício na Assembleia de Deus em Goiânia declarou a seguinte frase, sem apresentar qualquer tipo de evidência. Abre aspas. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral'. Fecha aspas. A frase é divulgada em pefis bolsonaristas de rede social associando a fala 'a esquerda e Rede Globo. Após fala de Damares, o Ministério Público Federal deu 3 dias para o atual ministério de Direitos Humanos detalhar denúncias.





Em comício em Belo Horizonte, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Jair Bolsonaro não se importa em ser campeão mundial de fake news.





O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, também suspendeu propaganda do PT em que Bolsonaro diz que comeria carne humana. O programa de Lula mostrou uma entrevista de 2016 de Bolsonaro o qual ele diz que, em determinada ocasião, comeria carne indígena. A coligação bolsonarista diz que a fala é, entre aspas, intencionalmente descontextualizada e ofensiva 'a imagem do atual presidente, e que a entrevista original representaria, em verdadem uma deferência 'a cultura indígena.





Austrália relembra os 20 anos do atentado em Bali





Políticos estão, nesta quarta-feira, prestando homenagens no 20º aniversário dos atentados de Bali de 2002 em memoriais em todo o país.





Um evento de lembrança ocorreu no grande salão do Parlamento, apresentado pela Ministra das Relações Exteriores Penny Wong.





O governador-geral, o ex-primeiro-ministro John Howard e os sobreviventes do ataque estão entre os presentes.





O primeiro-ministro Anthony Albanese está participando do memorial em Coogee em Sydney e disse ao Canal 10 que é importante homenagear as vítimas do ataque.





"Tenho assistido às comemorações com tristeza por 20 anos deste evento, é importante que lembremos as vítimas, que prestemos homenagem a elas, que demos algum conforto às suas famílias."





O ataque em 12 de outubro de 2002 deixou 202 pessoas mortas, incluindo 88 australianos, quando uma explosão ocorreu no Paddy's Bar em Bali, seguida por uma explosão de carro-bomba do lado de fora do Sari Club.





Os ataques foram realizados por um grupo terrorista com ligações com a Al-Qaeda.





Victoria flexiona as restrições contra a COVID-19 nas escolas





As escolas de Victoria terão mudanças drásticas nas regras do COVID-19.





As máscaras não serão mais necessárias nas escolas sob as novas regras que entram em vigor nesta quinta-feira.





As medidas de distanciamento físico e os requisitos de vacinação do estafe também serão descartados quando a declaração de pandemia do governo estadual chegar ao fim.





Os vitorianos não terão mais que se isolar após testar positivo para COVID-19, mas segue altamente recomendável fazê-lo.





Os alertas de Covid-19 aos pais quando os alunos forem infectados também serão interrompidos.





O teste rápidde contatos próximos é fortemente recomendado e os alunos ou seus pais devem relatar um resultado positivo à escola.





O Departamento de Educação ainda exige que as escolas continuem usando purificadores de ar, maximizem a ventilação externa, incentivem a boa higiene pessoal e disponibilizem máscaras de rosto para funcionários, alunos e visitantes que quiserem usá-las.





Julgamento do Ruby Princess em Sydney





Ainda sobre a Covid-19, uma ação coletiva está em andamento em um Tribunal Federal de Sydney sobre a viagem de março de 2020 do navio Ruby Princess Cruise.





Mais de 600 passageiros pegaram Covid depois que o navio retornou a Sydney, tendo como resultado 28 mortes.





A promotoria alega que as operadoras de cruzeiros não protegeram os passageiros do risco de pegar o vírus e violaram seu dever junto 'a lei do consumidor.





Vicky Antzoulatos, da Shine Lawyers, está liderando a reclamação.





Ela prestou homenagem aos seus clientes fora do tribunal esta manhã.





"Nós somos ela hoje para buscar justiça para os milhares de passageiros a bordo, para buscar justiça para as pessoas que infelizmente perderam suas vidas e para as famílias cujas vidas foram destruídas."





Pesquisadores de Queensland têm boa notícia no combate ao Alzheimer





Pesquisadores de Queensland conseguiram uma maneira de levar remédios contra o Alzheimer diretamente ao cérebro do paciente, no que tem sido visto como um grande avanço científico.





Cientistas do Instituto de Pesquisa Médica QIMR Berghofer criaram modelos da barreira hematoencefálica humana, uma parede de células que protege o cérebro com patógenos e toxinas, e a abriu com sucesso.





A barreira funciona como um escudo natural e impede que 98% das drogas que combatem doenças entrem no cérebro.





Os cientistas criaram modelos de barreira hematoencefálica usando células-tronco de pacientes com Alzheimer e desbloquearam com sucesso a barreira usando ultrassom focalizado.





Os pesquisadores já estão trabalhando no desenvolvimento de modelos para doenças do neurônio motor e demência infantil.





Governo vai decidir se autoriza ou não liberação de resíduos de mineradora em Queensland





O governo federal está cobrado a seguir os conselhos de seus especialistas e rejeitar uma tentativa de liberar águas residuais de gás de carvão em um rio de Queensland.





A mineradora Santos solicitou a liberação de águas residuais não tratadas de seus campos de gás no centro de Queensland no rio Dawson durante as inundações.





O rio Dawson é um afluente do rio Fitzroy, que deságua na Grande Barreira de Corais, e um habitat para tartarugas-de-garganta-branca criticamente ameaçadas e tartarugas ameaçadas do rio Fitzroy.





A Commonwealth decidiu em 16 de julho que a proposta de Santos para Fairview deveria ser uma atividade controlada e a encaminhou para um painel científico independente.





Duas semanas depois, o painel aconselhou o governo federal a rejeitar a proposta da empresa, mas o conselho ainda está sendo mantido pelo governo, que ainda não tomou uma decisão.





Matildas vencem a Dinamarca





As Matildas conquistaram a sua melhor vitória no ano, coroando a sua viagem pela Europa com uma vitória por 3-1 sobre a Dinamarca, em Viborg.





Apesar de ter sofrido um gol chocante aos 47 segundos, a Austrália virou o jogo com três gols no segundo tempo em nove minutos.





Foi a primeira vitória sobre um time do top 20 mundial desde que as australianas derrotaram o Brasil em Sydney em outubro passado e, sem dúvida, a mais impressionante desde que derrotou a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Tóquio.





Dois gols de Caitlin Foord e um golaço impressionante de Katrina Gorry deram a vitória para as Matildas, que agora enfrentam em casa a Suécia e a Tailândia em novembro.





Caitlin Foord falou após o jogo:





"Fiquei um pouco decepcionada com o jogo da África do Sul, tive muitas chances e sim, estou feliz por poder aproveitar isso novamente esta noite e quero continuar isso obviamente levando ao próximo ano."





Irã aumenta repressão no Curdistão





O Irã parece ter intensificado sua repressão às áreas curdas no oeste do país, em meio a protestos provocados pela morte de uma mulher de 22 anos detida pela polícia de moralidade.





O vídeo mostra a tropa de choque parecendo atirar em pelo menos um bairro em Sanandaj, capital da província iraniana do Curdistão.





A Anistia Internacional e o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca criticaram a violência contra manifestantes irritados com a morte de Mahsa Amini.





Da capital, Teerã, e de outros lugares, vídeos surgiram online apesar das autoridades interromperem a internet.





Os vídeos mostram estudantes universitários e do ensino médio se manifestando e cantando, com algumas mulheres e meninas marchando pelas ruas sem lenços de cabeça enquanto os protestos continuavam na quarta semana.





Líbano e Israel têm acordo sobre fronteiras marítimas





Líbano e Israel chegaram a um acordo histórico sobre fronteiras marítimas, encerrando uma longa disputa territorial no Mar Mediterrâneo, que é rico em gás.





O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, não se comprometeu com o acordo que poderia encerrar a disputa de fronteira marítima compartilhada entre o Líbano e Israel após meses de negociações mediadas pelos EUA.





Israel saudou o acordo, enquanto os líderes libaneses não fizeram nenhum anúncio formal, mas indicaram que aprovariam o combinado.





Nasrallah diz que o grupo esperaria por uma posição libanesa formal antes de emitir uma opinião sobre o acordo.





Ele diz que qualquer acordo exigiria cooperação e unidade entre a liderança política fraturada do Líbano.





"Estamos ao lado e atrás do estado libanês com relação às demandas libanesas. Para nós, o importante é quando os funcionários libaneses que representam o estado libanês dizem que esse entendimento ou acordo alcançará as demandas formais libanesas para o governo libanês então para nós, estamos prontos."





FMI reduz a perspectiva para a economia em 2023





O Fundo Monetário Internacional está rebaixando suas perspectivas para a economia mundial para 2023, citando uma longa lista de ameaças que incluem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, pressões inflacionárias crônicas, taxas de juros altas e as consequências da pandemia global que ainda persistem.





A agência de crédito de 190 países previu que a economia global teria um crescimento de apenas 2,7% no próximo ano, abaixo dos 2,9% estimados em julho.





O FMI deixou inalterada sua previsão de crescimento internacional este ano - modestos 3,2%, uma forte desaceleração em relação à expansão de 6% do ano passado.





O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, diz que vai piorar.





Nave que atingiu asteroide longe da Terra conseguiu mudar a rota da rocha





Uma espaçonave que atingiu um asteroide pequeno e inofensivo a milhões de quilômetros de distância conseguiu mudar sua órbita, diz a NASA, anunciando os resultados de seu teste de salvar o mundo.





A agência espacial tentou o primeiro teste desse tipo há duas semanas para ver se no futuro uma rocha assassina poderia ser empurrada para fora do caminho da Terra.





Nancy Chabot, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, diz que a deflexão de asteroides é agora uma possibilidade.





"E isso apenas deu um pequeno empurrão. Mas se você quiser fazer isso no futuro, potencialmente poderia funcionar, mas você gostaria de fazê-lo com anos de antecedência. O tempo de aviso é realmente fundamental aqui para permitir que esse tipo de deflexão de asteroides seja potencialmente usado no futuro como parte de uma estratégia de defesa planetária muito maior."





Foram necessários dias de observações de telescópio do Chile e da África do Sul para determinar o quanto o impacto alterou o caminho do asteroide de 160 metros em torno de seu vizinho, uma rocha espacial muito maior.





Antes do impacto, a lua levou 11 horas e 55 minutos para circundar seu asteroide pai.