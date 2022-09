Notícias da Austrália e do Mundo | 13 setembro de 2022 | SBS Portuguese

O respeitado ancião e ator Indígena, Jack Charles, morreu em Melbourne aos 79 anos.



O ´Tio´ Jack, como é mais conhecido, faleceu junto da sua família no Royal Melbourne Hospital, após sofrer um derrame cerebral.



A carreira do ator oriundo dos povos Boon Wurrung, Dja Dja Wurrung, Woiwurrung e Yorta Yorta durou décadas, e os seus trabalhos incluem o show individual ´Jack Charles vs The Crown´ baseado na sua própria vida, Cleverman e Preppers da ABC, e uma aparição no Who Do You Think You Are da SBS.



No início deste ano, Jack Charles fez ouvir a sua voz na Comissão de Justiça Yoorrook de Victoria, sobre o que é ser um membro da Stolen Generation (Geração Roubada), já que também ele foi retirado da sua mãe quando era um bebé de apenas quatro meses.



O primeiro-ministro Anthony Albanese prestou a sua homenagem a este que é um dos anciãos das Primeiras Nações australianas que mais saudades irá deixar ao seu povo e a todos os australianos de uma forma geral:



Ele viveu uma vida muito difícil, mas deixa um legado alegre. Ele suportou a crueldade e suportou a dor, mas elevou a nossa nação com seu coração, com seu génio, a sua criatividade e a sua paixão. Disse Anthony Albanese

Artistas, ativistas, pessoas das Primeiras Nações de todas as áreas profissionais e locais da Austrália, orgãos de comunicação e instituições... todos estão a prestar as suas merecidas homenagens a Jack Charles nas suas redes sociais.





Este artigo é a humilde homenagem de toda a equipa da SBS em Português.





(Nota: O nome de Jack Charles foi usado no contexto deste artigo com a permissão da sua família).





Outros destaques noticiosos da Austrália e do Mundo, desta terça-feira:





O rei Charles III está de viagem para a Irlanda do Norte pela primeira vez como monarca, enquanto os preparativos para enviar o caixão de sua mãe para o Palácio de Buckingham, em Londres, avançam.



Moedas com o rosto do Rei Carlos III entrarão em circulação já no ano que vem - mas o seu rosto pode não substituir automaticamente o da falecida rainha Elizabeth no caso da nota australiana de $5.



O casino Star, de Sydney, pode ter a sua licença revogada depois de um relatório contundente revelar que o casino violou repetidamente a lei, enganou bancos e tem estado envolvido com elementos criminosos há já vários anos a esta parte.



O presidente da China sairá do país esta semana, pela primeira vez em mais de dois anos, para uma viagem à Ásia Central, onde se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin.



O homem que assassinou John Lennon, do lado de fora do seu prédio em Manhattan, em 1980, viu a sua liberdade condicional negada pela 12ª vez.



O governo de Queensland realizará um summit sobre a crise habitacional do estado, já no próximo mês.



No desporto, o ciclista australiano, Caleb Ewan, provou aos chefes do ciclismo da Austrália que o afastaram da sua equipa no campeonato mundial que está em ótima condição física, ao conseguir uma impressionante vitória em França, em corrida de estrada.