Notícias da Austrália e do Mundo | 14 de junho | SBS Portuguese

O premier Anthony Albanese afirmou que a Austrália precisa aproveitar a oportunidade para se tornar um líder global em energias renováveis.





Elefalou na Conferência do Estado da Nação do Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália (CEDA) em Camberra.





Seu discurso focou na chance da Austrália de emergir como uma superpotência global para soluções de energia verde para a crise climática.





O primeiro-ministro diz que a transição energética é uma oportunidade de crescimento econômico significativo que os australianos não podem perder.





"A energia renovável ajuda o meio ambiente. Isso significa contas mais baixas para as famílias e custos de insumos mais baixos para os negócios. Também apresenta uma oportunidade decisiva para o crescimento econômico: a chance da Austrália ser uma superpotência de energia renovável. Garantir nossa segurança energética reforça nossa economia e soberania. Isso nos dá a oportunidade de abastecer as economias de nossa região com energia verde, fortalecendo nossas parcerias comerciais."





Também neste boletim:





- Ministra de Assuntos Indígenas acusa liberais de ter estilo Trump para desinformar sobre o referendo da Voz Indígena.





- Governo deve concluir remoção de refugiados de Nauru até o fim do mês.





- EUA: Trump se declara inocente das 37 acusações.





- No Brasil, análise acadêmica revela que vacina contra a COVID-19 reduziu até 46% no número de mortes pela doença no maior complexo de favelas do Rio.