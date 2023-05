Notícias da Austrália e do Mundo | 14 de maio | SBS Portuguese

Os ornitorrincos estão de volta ao Royal National Park de Nova Gales do Sul, depois de estarem extintos no local por 50 anos.





É o primeiro programa de translocação para ornitorrincos no estado, e que restabelecerá uma população autossustentável e geneticamente diversa.





Cinco fêmeas do animal icônico foram soltas no parque esta semana. Na semana que vem, mais quatro machos serão liberados, assim que as fêmeas estabelecerem seu território com sucesso.





A secretária do Meio Ambiente de Nova Gales do Sul, Penny Sharpe, disse que o projeto é uma colaboração bem-sucedida entre a Universidade de Nova Gales do Sul, o World Wide Fund, a Taronga Conservation Society e os Parques Nacionais do estado.





O monitoramento e rastreamento contínuos pela universidade e pela WWF-Austrália determinarão o sucesso da reintrodução no parque.





