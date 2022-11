Notícias da Austrália e do Mundo | 15 de novembro | SBS Portuguese

Albanese terá reunião com Xi JinPing





O primeiro-ministro Anthony Albanese e o presidente chinês Xi JinPing farão uma reunião na noite desta terça-feira à margem da cúpula do G-20, que acontece em Bali, na Indonésia.





Será a primeira vez desde 2016 que os líderes australiano e chinês farão uma reunião individual.





Albanese disse estar ansioso para um diálogo 'construtivo'.





O ministro da Educação da Austrália, Jason Clare, disse ao Channel Nine que acredita ser importante a Austrália conversar com seu maior parceiro comercial.





"É impossível imaginar essa reunião há seis meses. Portanto, o fato de estar acontecendo é uma coisa boa. Concordaremos onde pudermos, mas teremos que discordar onde for necessário... proibições em exportações australianas de carne, vinho, cevada e todo o resto. Eu não acho que vamos resolver tudo isso hoje, mas é uma oportunidade de levantar isso com o presidente chinês."





A China afirmou estar pronta para "encontrar a Austrália no meio do caminho".





Biden se reunião por três horas com Xi JiPing





Enquanto isso, o presidente dos EUA, Joe Biden, já conversou individualmente com o presidente da China à margem da cúpula do G-20.





A reunião de três horas teve como objetivo aliviar a tensão entre as duas superpotências, que ameaça se transformar em uma nova Guerra Fria.





Biden diz que foi uma conversa 'aberta e sincera'.





"Vamos competir vigorosamente, mas não estou procurando conflito. Procuro gerenciar essa competição com responsabilidade. E quero ter certeza, garantir que todos os países cumpram as regras internacionais. Discutimos isso. Nossa política de Uma China, nossa política de Uma China não mudou, não mudou. Opomo-nos a mudanças unilaterais no status quo por ambos os lados e estamos comprometidos em manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan."





O presidente Xi reconheceu haver tensão entre os dois países nos últimos meses, dizendo ser vital traçar o curso correto para o relacionamento EUA-China.





"O mundo chegou a uma encruzilhada. Para onde ir a partir daqui - esta é uma questão que não está apenas na nossa mente, mas também na mente de todos os países. O mundo espera que a China e os Estados Unidos se tratem adequadamente. Nosso encontro atraiu a atenção do mundo, por isso precisamos trabalhar com todos os países para trazer mais esperança à paz mundial, maior confiança na estabilidade global e forte impulso ao desenvolvimento comum."





Austrália segue em péssima posição em relatório de políticas climáticas





A Austrália ficou na 55º posição no relatório mais recente do Germanwatch Climate Change Performance Index (CCPI).





A central de análise faz uma visão geral dos esforços e progressos feitos por 59 nações e pela União Européia (UE) sobre emissões de gases de efeito estufa, energias renováveis, uso de energia e política climática.





Os membros do Doctors for the Environment Australia (DEA) expressaram desapontamento com a classificação da Austrália, embora o país tenha melhorado três posições em relação ao ano passado.





John Iser é o porta-voz do DEA.





"O ranking não melhorou tanto quanto todos nós gostaríamos. Há outros aspectos negativos nas perspectivas da Austrália, pois ainda estamos apoiando a exploração de combustível fóssil, o que não ajuda no quadro geral da ação climática."





Alerta de evacuação na região de Forbes, centro-oeste de NSW





Até 600 casas nos arredores da cidade de Forbes, em Nova Gales do Sul, devem sofrer inundações nos próximos dias.





Ordens de evacuação de emergência foram emitidas, e as pessoas instruídas a deixar o município nesta terça-feira, sob o risco de ficarem isoladas.





O rio Lachlan está subindo mais rapidamente que o esperado.





Os níveis de água devem atingir um pico de 10,8 metros nesta quarta-feira, semelhante ao nível atingido na grande enchente de junho de 1952.





A Secretária dos Serviços de Emergência do estado, Steph Cooke, diz que o efeito é devastador para a comunidade.





"Gostaria de reconhecer que são as casas das pessoas, são seus pertences, suas memórias, seus meios de subsistência e seu futuro. E todos em Nova Gales do Sul hoje estão pensando das comunidades em todo o centro-oeste, onde vimos inundações em muitas comunidades, incluindo Canowindra, Eugowra e Molong. Estamos colocando o máximo de recursos possível."





Steph Cooke diz que 70 Áreas de Governo Local estarão sob declaração de desastre natural como resultado das enchentes, que já estão no 63º dia.





Amazon terá demissões em massa





A Amazon deve demitir cerca de 10.000 de seus funcionários, no que seria seu maior corte de empregos em todos os tempos.





As demissões começarão esta semana e se aplicarão a pessoas em funções corporativas e de tecnologia.





O diretor de investimentos da Landsberg Private Wealth Management, Michael Landsberg, diz acreditar que mais demissões estão a caminho.





"Há muitas empresas que vão demitir pessoas. Quero dizer, Microsoft, Amazon, quero dizer, você está falando, essas são empresas de creme de la creme. , você sabe, ambiente criptográfico. Estes são, estes são tão blue chip quanto possível. E eles estão demitindo muitas pessoas. Isso indica para mim que a tecnologia ainda é supervalorizada, ainda provavelmente supervalorizada. E pelo menos os executivos estão começando a perceber que, você sabe, nossos ganhos não serão o que pensávamos que seriam. Vamos precisar cortar despesas."





Ucrânia: Zelenskyy visita cidade libertada





O presidente da Ucrânia fez uma visita surpresa à cidade de Kherson, no sul, dias depois de a cidade ter sido recapturada das forças russas.





Volodymir Zelenskyy se encontrou com tropas ucranianas no centro da cidade, e fez um discurso parabenizando os soldados por recapturar Kherson - a primeira grande cidade a cair para a Rússia em março.





Ele disse que a libertação do município marca o 'início do fim da guerra'.





Este residente de Kherson, Lubov Voitenko, diz que a visita é significativa.





"Fomos libertados e ele (o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy) veio imediatamente. É importante saber que ele não nos abandona. Ele é humano, ele se preocupa com seu povo."





Antes de chegar à cidade, Zelenskyy afirmou que centenas de crimes de guerra foram descobertos em áreas abandonadas pelas forças russas.





Três jogadores de futebol americano assassinados a tiros na Universidade de Virgínia (EUA)





Três jogadores de futebol da Universidade do Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foram baleados e mortos no campus.





Outros dois ficaram feridos.





O tiroteio ocorreu quando um ônibus com estudantes voltava de uma excursão. Eles foram baleados quando o veículo fez uma parada.





O suspeito do crime está sob custódia da polícia.





Ativista LGBT do Catar teme represários à comunidade gay do país depois da Copa





O único ativista LGBT catari no mundo, Nas Mohamed, disse à SBS News temer que os protestos durante a Copa do Mundo da FIFA levem a uma retaliação contra a comunidade gay local pelas autoridades do Catar.





Relacionamento do mesmo sexo é ilegal no país e punível com anos de prisão.





Sair do armário significou que Nas Mohamed teve que deixar sua vida no Catar e sua família - mas permitiu que ele falasse por seus compatriotas e mulheres que não podem.





A FIFA e o comitê organizador local insistem que "todos são bem-vindos" ao torneio.





Embora Mohamed considere ser improvável que os fãs LGBT visitantes sejam alvos das autoridades, uma vez que o mundo estará assistindo ao Mundial - ele está preocupado que os protestos durante a Copa do Mundo possam ter consequências graves para a comunidade gay local na sequência.