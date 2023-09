Notícias da Austrália e do Mundo | 16 de maio | SBS Portuguese

Um incêndio em um prédio de quatro andares no centro de Wellington resultou em pelo menos seis mortes confirmadas e aproximadamente 30 pessoas desaparecidas.





As estimativas iniciais da polícia sugerem que menos de 10 pessoas perderam a vida.





A polícia pede a ajuda da população para identificar quem morava no prédio: "Estamos tentando descobrir as pessoas que residem neste local, pessoas que residiram neste local, ou qualquer pessoa que conheça alguém que resida neste local. Pedimos a quem tiver alguma informação que entre em contato com a polícia."





O primeiro-ministro Chris Hipkins elogiou os esforços dos bombeiros: "Quero reconhecer o incrível esforço de nossos bombeiros nas primeiras horas da manhã para tirar as pessoas do prédio e tentar apagar o fogo, correndo risco, e também quero reconhecer as vítimas e suas famílias".





Chris Hipkins disse que o número de mortes deve aumentar.





O incêndio começou durante a noite de ontem para hoje no último andar do albergue Loafers Lodge, em Adelaide Road. O serviço de emergência chegou rapidamente ao local, o que resultou na evacuação de 52 pessoas.





Autoridades estão tentando confirmar se algum cidadão australiano está entre as vítimas do incêndio no albergue em Wellington.





O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese descreveu o incidente como uma "terrível tragédia humana".





Ele disse que conversou com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, e ofereceu apoio.





"Ele atendeu minha ligação, estava a caminho do local. Expressei minhas condolências em nome da Austrália para nossos amigos na Nova Zelândia neste momento tão difícil e ofereci qualquer assistência, é claro, como sempre. Ele me agradeceu pela ligação e agradeceu à Austrália por mais uma vez estar com a Nova Zelândia, pois nossos amigos Kiwi estão sempre com a Austrália em momentos de tragédia".





Outros destaques do noticiário desta terça-feira:





- Oposição apresenta proposta para aumentar limite de horas de trabalho para beneficiários do Jobseeker na Austrália.





- Governo espera aumento do número de trabalhadores imigrantes nos asilos da Austrália com incentivos como rapidez no processamento de vistos e caminho mais curto para a residência permanente.





- Empresas de fast-food em Victoria recebem centenas de acusações por supostamente violar leis de trabalho infantil.





- OMS lança nova diretriz para que adoçantes sem açúcar não sejam utilizados em dietas de controle de peso.