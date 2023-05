Notícias da Austrália e do Mundo | 17 de maio | SBS Portuguese

Sete crianças, com idades entre 5 e 11 anos, estão no hospital com ferimentos graves, uma delas na UTI, após uma colisão entre um ônibus escolar e um caminhão em Melbourne, na região oeste da cidade.





O Royal Children's Hospital revelou que uma criança teve amputação completa do braço e outras tiveram amputações parciais.





O ônibus que transportava 45 crianças colidiu com um caminhão que tombou em um cruzamento em Eynesbury, pouco antes das 16h dessa terça-feira.





A CEO do Royal Children's Hospital, Bernadette McDonald, lamentou o ocorrido e disse que é surpreendente que nenhuma criança tenha perdido a vida, considerando a gravidade do acidente.





"Estou extremamente surpresa. É calro que as crianças não tiveram sorte. Temos que reconhecer isso. Isso é traumático para cada pessoa envolvida. Temos algumas famílias e crianças muito traumatizadas em nosso hospital no momento e estamos trabalhando arduamente para fornecer o apoio e os cuidados de trauma que eles precisarão não apenas agora, mas nas próximas semanas e meses".





O acidente está sendo investigado. O tesoureiro federal Jim Chalmers se pronunciou sobre o ocorrido e se solidarizou às vítimas e suas famílias.





"Nossos corações estão com as famílias, a comunidade escolar, especialmente as crianças pequenas que estão envolvidas neste acidente. Sabemos que muitos deles ainda estão no hospital. Desejamos a eles uma rápida recuperação. E podemos apenas imaginar o estresse que seus entes queridos em particular estão passando agora. Nosso coração está com eles".





Outras notícias desta quarta-feira:





- Primeiro-ministro australiano lamenta, mas diz que entende o cancelamento da vinda de Joe Biden à Austrália por causa das negociações do teto da dívida nos EUA.





- No Brasil, TSE anula candidatura e cassa mandato de deputado federal do ex-procurador da república Deltan Dallagnol. Decisão foi unânime entre ministros do tribunal.





- Criador do ChatGPT diz a comitê do senado nos EUA que software vai substituir alguns empregos no futuro.





- No Dia Internacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, governador Daniel Andrews publica vídeo nas redes sociais falando que comunidade LGBTQIA+ é vista e respeitada em Victoria, e que igualdade não é negociável no estado.