Notícias da Austrália e do Mundo | 18 de julho | SBS Portuguese

Em campanha pelo "sim" no referendo, o primeiro-ministro Anthony Albanese afirma que a situação dos indígenas australianos não vai melhorar se o país votar pelo "não" na consulta popular sobre a Voz Indígena ao Parlamento.





A Comissão Eleitoral Australiana lançou nesta terça-feira os panfletos oficiais para o sim e o não sobre o assunto.





Esses panfletos devem chegar para a maioria dos australianos pelo correio. O pacote inclui os argumentos para se votar sim ou não, e também a própria pergunta do referendo, que é a seguinte: "Proposta de lei: alterar a Constituição para reconhecer os primeiros povos da Austrália, estabelecendo uma Voz dos Aborígines e dos Ilhéus do Estreito de Torres. Aprova esta alteração?"





Entre os colaboradores do panfleto oficial do sim estão as lendas indígenas do esporte australiano Johnathan Thurston, do Rugby League, Eddie Betts, do futebol australiano, e a tenista Evonne Goolagong Cawley.





Eles enfatizam as oportunidades que a Voz daria à próxima geração de indígenas australianos.





O panfleto pelo não diz que o estabelecimento da Voz Indígena no Parlamento seria arriscado e divisivo.





Albanese diz que votar sim seria uma grande demonstração de respeito pelos indígenas australianos.





"Se a Austrália votar não, isso significa que continuaremos fazendo as coisas da mesma maneira. Se continuar fazendo as coisas da mesma maneira, deve esperar os mesmos resultados. Precisamos fazer as coisas de maneira diferente, e precisamos fazer isso mostrando respeito."





