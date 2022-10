Notícias da Austrália e do Mundo | 18 de outubro | SBS Portuguese

Este é o noticiário em português da SBS desta terça-feira, 18 de outubro.





Governo aumenta pagamento a afetados pela chuva a 12 governos locais





O governo federal estendeu pagamentos pontuais como apoio a pessoas afetadas em inundações a mais áreas devastadas pelo aumento das águas. Agora há 12 novos governos locais (LGAs, na sigla em inglês) em Victoria e na Tasmânia elegíveis.





O pagamento de recuperação de desastres de AUD$ 1.000 por adulto elegível e AUD$ 400 por criança estará disponível a partir desta terça-feira.





A medida foi anunciada ao mesmo tempo em que evacuações estão em vigor para as pessoas em Echuca, norte de Victoria, e outras cidades ao longo do rio Murray. Espera-se que o pico de inundação no rio seja atingido nesta quarta-feira.





O Comandante do Serviço de Emergência (SES) de Victoria Jeb Abbott disse à Sky News que há uma séria preocupação de que os níveis do rio possam exceder os 94,77 metros registrados em Echuca durante as inundações de 1993.





"Então, no momento, os níveis da capacidade obviamente atingiram o pico, mas há mais inundações vindo do Murray e ainda há alguma fluidez na modelagem que está chegando em termos de quais podem ser esses valores, mas é parece haver níveis significativos de inundação novamente. Então está olhando que esse nível de 1.000 a 2.000 propriedades provavelmente correm risco de inundação, se chegarmos a esses níveis."





Há também a preocupação de que a cidade rural de Kerang, cerca de 95 quilômetros a noroeste de Echuca, fique isolada devido às águas das enchentes.





69 alertas de inundação em Nova Gales do Sul





Enquanto isso, em Nova Gales do Sul, 69 alertas de inundação foram emitidos em todo o estado, com um risco crescente de inundações repentinas por conta das fortes tempestades.





Sean Kearns, vice-comissário do Serviço de Emergência do Estado (SES), informa sobre um aviso de vigilância e ação que impacta agora milhares de pessoas na região de Moama, sul do estado.





"Nossas principais áreas de foco estão nas partes oeste e sul de Nova Gales do Sul. Nos próximos dias, temos um foco em torno da região de Moama ao longo do rio Murray. E também estamos olhando para as comunidades mais Estamos alertando as comunidades ao redor de Moama que, nas próximas 24 a 48 horas, teremos cerca de 3.000 pessoas cobertas por nossa vigilância e ação, sendo preparadas para evacuar. Então, estamos pedindo a essas pessoas que ouçam as avisos do SES de Nova Gales do Sul"





O governador de Nova Gales do Sul Dominic Perrottet diz que a única solução para evitar futuras inundações é levantar as paredes da barragem de Warragamba. Ele diz que este projeto precisa acontecer o mais rápido possível, pois mais eventos catastróficos são esperados no futuro na região da represa.





NSW: Perrotet critica decisão do sindicato de liberar o OPAL no transporte





O governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, diz que o sindicato ferroviário do estado está "brincando" com o dinheiro público, depois de decidir para desligar os leitores do cartão OPAL durante o pico da tarde.





A partir de quinta-feira, 20 de outubro, os leitores de cartão Opal serão desligados nas estações de trem e metrô nos dias úteis entre as 15h e as 19h.





Os membros do Sindicato Ferroviário, Elétrico e Rodoviário (RTBU) votaram em peso em favor da ação.





Perrottet diz que o sindicato está perturbando os cidadãos do estado para fins políticos.





"Há uma razão pela qual eles os desligaram, porque quando eles os deixaram abertos, o bom povo de Nova Gales do Sul entrou e saiu. Porque não é meu dinheiro, é o dinheiro do nosso povo, e nós respeitamos o dinheiro do nosso povo, particularmente em um momento difícil, o momento econômico difícil que estamos enfrentando. Então, eu diria aos sindicatos que coloquem nosso povo em primeiro lugar, parem de fazer política com o Partido Trabalhista de Nova Gales do Sul."





Austrália volta a reconhecer Tel Aviv como capital de Israel





O governo federal australiano confirmou que reverterá a decisão de reconhecer Jerusalém Ocidental como a capital de Israel.





O governo de Scott Morrison tomou a decisão em 2018, após o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump transferir a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém Ocidental.





A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, está assegurando às comunidades judaica e palestina da Austrália que o governo trabalhista permanece firme em seu apoio a eles depois de voltar a reconhecer Tel Aviv como capital de Israel.





"Para os membros da comunidade judaica Austrália, a Austrália sempre será um amigo inabalável de Israel. Estávamos entre os primeiros países a reconhecer formalmente Israel sob o primeiro-ministro trabalhista Ben Chifley. E permanecemos, não vacilaremos em nosso apoio de Israel e da comunidade judaica na Austrália. Somos igualmente inabaláveis em nosso apoio ao povo palestino, inclusive na prestação de apoio humanitário humano."





Wong reconhece a angústia que o reconhecimento do ex-primeiro-ministro Scott Morrison de Jerusalém Ocidental como a capital de Israel causou na comunidade australiana em 2018.





"Sei que isso causou conflito, angústia e preocupação em partes da comunidade australiana e hoje o governo procura resolver isso."





Procurador detalhe projeto da comissão nacional anti-corrupção





A investigação da legislação da comissão nacional anticorrupção começou em Canberra. A equipe do procurador-geral justificando os detalhes do projeto.





O procurador-geral Mark Dreyfus apresentou o plano no mês passado, que incluía a realização de audiências públicas apenas 'em circunstâncias excepcionais'.





Ele levantou preocupações entre os Verdes e a bancada de oposição que isso poderia esconder atos de corrupção dos olhos do público.





Quando perguntada sobre o limite para circunstâncias excepcionais, a vice-secretária da Procuradoria Geral, Sarah Chidgey, disse ao comitê que se tratava de alcançar o equilíbrio.





"A adição de circunstâncias excepcionais ao limite para a realização de uma audiência pública, eu acho, foi direcionada a um limite que atingiu o equilíbrio entre tornar as questões de corrupção transparentes em circunstâncias apropriadas, mas reconhecer os problemas significativos que as audiências públicas podem criar com danos injustos à reputação , risco potencial para processo criminal em questões."





O inquérito realizará audiências públicas nos próximos quatro dias para ouvir as perspectivas dos cidadãos australianos e deve entregar seu relatório até 10 de novembro.





Ex-governador de Victoria nomeado representante da Austrália em Timor Leste





O ex-governador de Victoria Steve Bracks foi nomeado representante especial da Austrália em Timor-Leste, no mais forte sinal de que o governo Albanese procura para garantir o desenvolvimento do projeto de petróleo e gás Greater Sunrise.





A sua nomeação deverá ajudar a resolver um impasse de 20 anos entre Timor Leste e a Woodside Energy sobre o projecto, situado a 150 quilómetros do país e 450 quilómetros a noroeste de Darwin.





O cerne da disputa é se e onde o campo de petróleo e gás do Greater Sunrise canalizará e processará o gás recuperado. Com a Woodside inflexível, a única opção comercial viável seria fazê-lo em Darwin.





Depois de visitar Timor Leste recentemente, a Ministra dos Negócios Estrangeiros Penny Wong diz estar satisfeita.





Há dois anúncios que gostaria de fazer esta manhã; a primeira é a nomeação de Steve Bracks como representante especial da Austrália no Greater Sunrise. Para aqueles de vocês podem se lembrar na minha visita a Timor-Leste, eu tive uma discussão com o Presidente sobre como podemos desmantelar o maior projeto do nascer do sol do qual o governo australiano não é parte, mas é crítico para a viabilidade financeira e econômica de Timor -Leste estão indo para a frente. Estou satisfeito que não só ele tenha concordado em fazê-lo, mas que o Presidente e o Primeiro-Ministro de Timor-Leste também tenham concordado





Ministro da Saúde diz que irá denúncia de fraude de médicos





O ministro da Saúde, Mark Butler, afirmou que as alegações de fraude generalizada no sistema de saúde estão sendo levadas a sério.





Butler prometeu iniciar uma investigação após relatos dos jornais A-B-C Nine de que US$ 8 bilhões estavam sendo roubados do sistema por médicos.





Os relatórios alegam que alguns profissionais estavam cobrando por serviços que não foram entregues, ou então estavam a falsificar registros médicos.





Butler disse ao A-B-C que, enquanto ele iniciará uma investigação, US$ 8 bilhões em fraudes parecem uma quantia improvável.





"Está fora de sintonia com qualquer outra figura que já foi fornecida ao governo, incluindo como eu disse pelo escritório nacional de auditoria que só fez uma revisão do programa há alguns anos, mas estou levando isso a sério. Pedimos ao departamento uma análise formal do trabalho, também pedi um relatório sobre os programas de conformidade porque entendemos tanto quanto qualquer um o quão precioso é cada dólar investido no Medicare e queremos ter certeza de que fazer tudo o que pudermos como governo para garantir que cada dólar seja gasto com sabedoria."





Futebol: Sam Kerr é eleita a terceira melhor do mundo novamente; Benzema leva o prêmio no masculino





E agora o futebol. Destaque das Matildas, a jogadora Sam Kerr ficou com a terceira posição da Bola de Ouro feminina pelo segundo ano consecutivo. Foi a única australiana no top 20.





A Bola de Ouro é eleita por um painel de jornalistas de todo o mundo para a revista France Football, e é considerado o prêmio mais prestigiado do futebol.





Kerr ficou atrás da espanhola Alexia Putellas e da Inglesa Beth Mead.





O francês Karim Benzema, do Real Madrid, ganhou o prêmio masculino. Ele diz que o prêmio era há muito tempo aguardado.





O senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, ficou com a segunda posição, e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, completa o pódio. Vini Junior, do Real Madrid, foi o único brasileiro no top 10, ficando com a oitava posição. O atacante Rafael Leão, do Milan, é o primeiro português da lista, em 14o, empatado com o brasileiro Fabinho, do Liverpool.





Copa do Mundo: Catar terá esquema especial de segurança





Os torcedores que viajarem para o Catar para o Mundial serão protegidos por novos planos de segurança discutidos pelos organizadores da competição nesta semana.





Uma delegação de seguranças de todo o mundo formará o Centro Internacional de Coordenação de Polícia do torneio, para garantir que espectadores e jogadores permaneçam seguros.





O álcool também será disponibilizado dentro dos estádios da Copa, apesar das leis antiálcool do país.





O CEO da Copa do Mundo do Catar, Nasser Al Khater [[Al - hhat-air]] diz que a coordenação internacional dos recursos de segurança ajudará os torcedores que forem ao Catar.