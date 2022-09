Notícias da Austrália e do Mundo | 18 setembro de 2022 | SBS Portuguese

O primeiro-ministro Anthony Albanese teve sua primeira audiência formal com o rei Charles III.





O mandatário australiano disse ao rei que lamen a perda da rainha Elizabeth e que a monarca significava muito para a Austrália.





"Vossa Majestade. Minhas sinceras condolências... os australianos foram realmente afetados. Você tem esse sentimento de tristeza e também gratidão por 70 anos de serviço", disse Albanese ao monarca.





O rei Charles também realizou audiências com primeiros-ministros de outros países da Commonwealth, incluindo Justin Trudeau do Canadá e Philip Davis das Bahamas, bem como Jacinda Ardern da Nova Zelândia.





A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, se encontrou com seus colegas da Austrália e da Nova Zelândia, durante as cerimônias do funeral da rainha.









Truss conversou com Albanese e jacinda Ardern na residência de campo do governo em Chevening, com as reuniões definidas por Downing Streeet como conversas informais em vez de sessões bilaterais formais.





Acredita-se que Truss e Albanese discutiram o comércio entre Reino Unido e Austrália durante a reunião.





Os países acabam de assinar um acordo estimado pelo governo em cerca de 3,9 bilhões de dólares australianos para a economia do Reino Unido.





O primeiro ensaio completo da procissão formal que levará o caixão da rainha Elizabeth ao seu local de descanso final foi realizado com a força aérea, tropas e a marinha antes de seu funeral deste domingo, já segunda-feira na Austrália.





A Força Aérea contribuirá com bandas marciais e soldados para o evento, e membros da Força Aérea estarão nas ruas de Londres e Windsor como guardas de honra.





O funeral de estado provavelmente será um dos maiores eventos cerimoniais já realizados na Grã-Bretanha.





As autoridades britânicas fecharam uma fila de espera destinada a pessoas com deficiência e problemas de mobilidade que desejam prestar homenagem ao esquife da rainha Elizabeth, antes de seu funeral neste domingo.





O governo diz que a fila foi permanentemente fechada depois de atingir a capacidade total.





Autoridades dizem que todas as vagas foram alocadas para aqueles que foram autorizados a ingressar na fila acessível.





Sonia Harmon conta que esperou seis horas na fila acessível para conseguir uma pulseira que garantiria seu lugar.





"Eu sei o quanto isso significou para mim, e eu estava absolutamente muito chateada. Eu passei muito tempo em casa chorando, preocupada que eu não seria capaz de entrar e dar minhas próprias despedidas pessoais para a rainha, ouvindo agora que as filas estão sendo fechadas depois que as pessoas fizeram fila por horas, meu coração está com eles porque se o momento significa tanto para eles quanto para mim, então isso deve ser desolador."





A Otan prometeu apoio contínuo à guerra terrestre da Ucrânia contra as forças russas invasoras durante uma reunião na Estônia.





O almirante holandês Rob Bauer, que preside o Comitê Militar da Otan, disse em uma entrevista coletiva em Tallinn que os países da entidade continuam enviando armas para a Ucrânia - e estão fazendo uso 'criativo' deles.





"Eles os usam de uma maneira que às vezes não fazemos normalmente. Portanto, existem sistemas que normalmente são usados no mar que agora são usados em veículos terrestres e, em seguida, usados a partir desses veículos terrestres para basicamente atingir navios dos russos no mar."





Ele diz que isso dá à liderança da tan insights sobre a adaptabilidade das armas quando em guerra.





A Rússia diz que lançou ataques contra tropas ucranianas em várias regiões, alegando que suas forças armadas mataram 120 militares e destruíram sete tanques e outros veículos de combate.





Um porta-voz do Ministério da Defesa relata que a Rússia lutou contra ofensivas da Ucrânia na região de Kherson e demoliu várias unidades nas áreas de Kharkiv.





Acrescenta que a situação da radiação na usina nuclear de Zaporizhzhia permanece normal, mas muitos desses relatórios não foram verificados de forma independente.





Na Sérvia, manifestantes de extrema direita invadiram um evento do orgulho gay na capital Belgrado.





Os contra-manifestantes jogaram garrafas no desfile e tentaram romper os cordões da polícia.





A polícia inicialmente proibiu o desfile, dizendo que não estava equipada para lidar com possíveis tumultos e não poderia garantir a segurança do evento - mas a primeira-ministra Ana Brnabic, ela mesma membro da comunidade LGTBQI +, garantiu mais tarde que o desfile pudesse continuar.





Apesar da presença dos manifestantes, o organizador Marko Mihajlovic diz que o evento do orgulho gay tem um significado importante.





"O mais importante é que estamos nos reunindo nas ruas. Esta é uma luta pelos direitos humanos. Esta é a luta pelos nossos direitos constitucionais e esta é uma luta por um Estado de direito democrático sérvio. de pessoas que virão apoiar, porque esta não é apenas uma luta pela comunidade LGBTQ+, é a luta pela sociedade como um todo, pela democracia e liberdade de liberdade - e não há coisa mais importante dentro de uma sociedade."





Na Alemanha, os fãs de cerveja correram para os locais da Oktoberfest quando o evento voltou no sábado pela primeira vez em dois anos.





Turistas estão se reunindo em Munique após as interrupções relacionadas à pandemia. O prefeito de Munique abriu o primeiro barril ao meio-dia.





Luis, morador de Londres, descreve a atmosfera que experimentou na chegada.





"Foi um tumulto absoluto. Nós forçamos nosso caminho pela entrada, pelos portões principais, e então corremos por toda a faixa e direto para a barraca de cerveja. Excelente...excelente diversão."





No esporte australiano, na AFL, o Sydney Swans se classificou para a grande final do próximo fim de semana depois de uma emocionante vitória por um ponto contra o Collingwood em Sydney.





Os Swans conquistaram a vitória na tarde de sábado, garantindo a chance de conquistar a Premiership, 95 pontos a 94 sobre os Magpies.





O técnico do Sydney, John Longmire, diz que a equipe se destacou em seu trabalho defensivo, mas os jogadores ainda podem melhorar porque algumas oportunidades foram perdidas.





"Foi um jogo de alta pressão, ambas as equipes estavam indo para ele. Nós esperávamos que eu acho que com uma das duas equipes de pressão na competição chegando. Nós estávamos com um nariz na frente no final, o que foi fantástico."