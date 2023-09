Notícias da Austrália e do Mundo | 19 de julho | SBS Portuguese

O governo do estado de Victoria anunciou a desistência de sediar os Jogos da Commonwealth de 2026 por conta do orçamento projetado muito acima do que inicialmente estava previsto. E isso gerou um abalo sísmico na política do estado, bem como no mundo do esporte da Austrália e também dos Jogos.





O governador trabalhista Daniel Andrews afirmou que o governo inicialmente pensou que teria que gastar 2,6 bilhões de dólares nos Jogos, que seriam realizados em Melbourne e na área regional de Victoria. Mas que as últimas estimativas apontam agora para um valor entre seis a sete bilhões de dólares, três vezes mais, portanto. Daí a desistência.





A Federação dos Jogos da Commonwealth diz estar "extremamente desapontada" com a decisão de Andrews.





Em nota, a organização diz que o aumento dos números pode ser atribuído à decisão do governo de sediar os jogos nas áreas regionais do estado e à necessidade de construir infraestrutura, o que contrariou o conselho da entidade.





Também critica a falta de notificação e a decisão por não buscar soluções conjuntamente.





O líder da oposição de Victoria, o liberal John Pesutto, descreveu a mudança como uma "enorme humilhação" para o estado, e que a decisao sugere que o estado não tem dinheiro.





O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que a decisão cabe ao governo vitoriano e preferiu não polemizar.





oOprefeito de Ballarat, Des Hudson, disse que ficou surpreso ao ouvir o anúncio. Ballarat seria uma das principais sedes das competições.





A ministra das Finanças da oposição de Victoria, Jane Hume, pediu que alguém renuncie por conta do cancelamento.





Também neste boletim:





- Australiano que passou três meses à deriva no mar com sua cachorra chega em terra firme no México.





- ONU negocia com Rússia e Ucrânia para prosseguir com as exportações de grãos dos dois países.





- Lula pede a países ricos que invistam em infraestrutura em países pobres.