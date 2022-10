Notícias da Austrália e do Mundo | 19 de outubro | SBS Portuguese

Caso "Pintou um clima" domina noticiário das eleições brasileiras





No Brasil, temperatura altíssima na campanha entrando na reta final. O principal assunto dos últimos dias foi a fala do candidato Jair Bolsonaro (PL) a um podcast de simpatizantes, sobre a visita a meninas venezuelanas em Brasília.





Disse Bolsonaro: “Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, no sábado, numa comunidade, e vi que eram parecidas. Pintou um clima, voltei, ‘posso entrar na sua casa?’, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. Aí eu te pergunto, menina bonitinha se arrumando sábado de manhã para quê? Para ganhar a vida. É isso que você quer para a sua filha?”,





A conversa domina as redes sociais brasileiras e o cenário político. Antes do primeiro debate do segundo turno no último domingo, Bolsonaro e Lula se manifestaram. a respeito.





Jair Bolsonaro disse ter enfrentado as piores 24 horas de sua vida.





Ao comentar o caso, Lula, que usava na lapela um adesivo de combate à violência sexual infantil, chamou a frase de Bolsonaro de "molecagem".





O Brasil volta 'as urnas no domingo, 30 de outubro, para decidir quem será o presidente da República entre 2023 e 2026.





Enchentes seguem provocando áreas evacuadas em Victoria e Nova Gales do Sul





A comunidade vem empilhando sacos de areia em uma tentativa de proteger milhares de casas e comércios.





O serviço de emergência do estado de Victoria emitiu alerta para as cidades da região, juntamente com mensagens de vigilância e ação ao longo dos rios cheios.





Há preocupações de que o rio Murray possa exceder os níveis recorde durante as inundações de 1993. Cheias graves são prováveis em Kerang no nível visto em 2011.





Nesta quarta-feira, Nova Gales do Sul tem novo dia de chuvas nas regiões já afetadas.





O risco de tempestades na quinta-feira pode trazer novos transbordamentos ao longo dos rios que já estão cheios.





A chuva pode causar preocupação em partes das bacias do noroeste, centro-oeste e sudoeste.





Dean Narramore, do Bureau de Metereologia, disse à ABC que a situação é preocupante:





"Rapidamente essa baixa vai se mover para a divisa da Austrália do Sul, NSW hoje à noite e, em seguida, mover-se lentamente para o sul através das partes ocidentais de NSW e Victoria, à medida que avançamos na quinta e na sexta-feira, o que isso significa é chuva forte generalizada e tempestades através NSW."





Centenas de pessoas em Moama, perto da divisa de Victora, já receberam avisos de evacuação nesta semana.





Austrália não vai mais reconhecer Jerusalém Ocidental como capital de Israel





O ex-congressista de Wentworth, de Nova Gales do Sul, Dave Sharma criticou a reversão do governo da Austrália de uma decisão de reconhecer Jerusalém Ocidental como a capital de Israel.





Na terça-feira, a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, declarou a decisão do governo de derrubar a decisão determinada pelo ex-líder Scott Morrison em 2018.





Mas Dave Sharma diz que não foi comunicado ao governo israelense com antecedência como parte do protocolo de relações internacionais.





"Na verdade, espero que as relações entre a Austrália e Israel não azedem porque o relacionamento da Austrália com os dois lados é importante e pode desempenhar um papel útil e construtivo no processo de paz palestino israelense porque a Austrália é aceita por ambas as partes."





E o embaixador palestino em Canberra, Dr. Izzat Abdel Hadi, disse à SBS Arabic24 que espera que a Austrália possa desempenhar um papel construtivo nas negociações de paz.





O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid expressou estar decepcionado com a decisão.





De olho na China, Penny Wong visita Ilhas Cook





A Ministro das Relações Exteriores da Austrália Penny Wong visitou as Ilhas Cook pela primeira vez, como objetivo de fortalecer as relações com as ilhas do Pacífico.





A visita é descrita como um momento marcante para a parceria entre a Austrália e o ago. arquipélago.





Penny Wong afirmou estar comprometida com o relacionamento, além de enfrentar as mudanças climáticas e os desafios do COVID-19, pontos nos quais quais as ilhas do Pacífico precisam de apoio.





"Eu sei pelo que você me disse primeiro-ministro e como você sabe, comprometidos com a arquitetura regional, estamos comprometidos em trabalhar com você."





A visita é parte do esforço do novo governo trabalhista em se aproximar das ilhas do Pacífico após a aproximação destas com a China.





Reino Unido acusa consulado chinês de espancar protestante





A polícia do Reino Unido está investigando alegações de que um manifestante foi levado para dentro de um consulado chinês e espancado durante uma manifestação contra o presidente Xi Jinping.





O incidente teria acontecido em Manchester, quando os policiais tiveram que resgatar um homem que eles dizem ter sido agredido, levando o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido a levantar preocupações sobre a violência.





O ministro do Reino Unido, Zac Goldsmith, disse que disse às autoridades chinesas que o direito de protestar pacificamente no Reino Unido deve ser respeitado.





O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que quando há um distúrbio que ponha em risco a segurança, as instituições diplomáticas podem tomar as medidas necessárias.